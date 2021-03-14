تحركات هادئة لـ«البورصة» وسط انخفاض قيم التداولات وضعف القوى البيعية

قال خبراء التحليل الفني إن مؤشرات البورصة، لم تقدم جديدا خلال جلسة أمس، سوى تراجع قيم التعاملات عن متوسطاتها الطبيعية، وسط مؤشرات بضعف القوي البيعية .

“سوديك” الأفضل أداء بارتفاع 4.6٪ بدعم عرض الدار الإماراتية

وأوضحوا أن غالبية أسهم السوق مالت للآداء الباهت باستثناء سهم “سوديك” على خلفية عرض الشراء المقدم من شركة الدار الإماراتية.

ورجحوا صعود مؤشر السوق الرئيسي “EGX30” مستهدفا 11400 نقطة ، فيما رهنوا تحوله للإيجابية بتجاوز المقاومة 11500 نقطة.

وصعد سهم سوديك أمس بنسبة 4.67٪ ليغلق عند 17.02 جنيه.

وتوقع الخبراء هبوط مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “EGX70” قرب مستويات 2160 نقطة ، قبل معاودة الصعود في اتجاه 2250 – 2260 نقطة.

وأنهي “EGX30″ تعاملات أمس على صعود بنسبة 0.25٪ مسجلا 11289 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 EWI”” بنسبة 0.42٪ ليسجل 2203 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100 EWI” بنسبة 0.29٪ عند 3213 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 897.3 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 90 مليونا، ليسجل 688.47 مليار، مقابل 688.56 مليار لمستوى الإغلاق السابق.

وقال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن البورصة، نفذت أمس جلسة هادئة للغاية ، مع انخفاض ملحوظ في أحجام وقيم التعاملات.

وأضاف أن غالبية الأوراق المكونة لمؤشر “EGX30” لم تقدم جديدا باستثناء سهم سوديك الذي صعد تأثرا بعرض الشراء المقدم من شركة الدار الإماراتية.

و أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” أمس تلقيها خطابا من شركة الدار العقارية الإماراتية، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

وقالت “سوديك”، في بيان للبورصة، إن العرض يتضمن سعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيها للسهم.

وأكد “غريب” أن مؤشر” EGX30″ لايزال قريبا من مستوى الدعم العام 11100 نقطة، بعد الانخفاضات التي سجلها الأسبوع الماضي.

ولفت إلي أن أول إشارة إيجابية فى تحركات “EGX30” تتحقق حال تمكنه من اجتياز مستوى المقاومة 11500 نقطة ، ومادون ذلك لا يمكن الجزم بإنهاء الحركة التصحيحية الهابطة على المؤشر.

وعلي صعيد مؤشر “EGX70” أوضح “غريب” أن الأوراق المالية المؤثرة بالمؤشر سجلت تحركات محدودة لا تكاد تذكر خلال تعاملات أمس.

وأشار إلى أن “EGX70” أيضا لا يزال ينتظر إشارة إيجابية لانتهاء الحركة التصحيحية الهابطة، والتي لن تتحق إلا بتمكن المؤشر من اجتياز2250 نقطة.

من جانبه، قال ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس، على تباين ، إذ صعد المؤشر الرئيسي بشكل طفيف ما يقرب من 28 نقطة، فيما فقد المؤشر السبعينى مايقرب من 9 نقاط.

وأضاف أنه بالنظر إلى تحركات “EGX30” ، خلال الجلستين الماضيتين، يظهر ضعف القوى البيعية مما قد يدعم فرص المؤشر للارتداد، ومحاولة اختبار مستوى المقاومة الفرعى عند 11400 نقطة، وفي حال اختراقها يواصل الصعود في اتجاه مستوى المقاومة الرئيسية 11670 نقطة.

ورجح تراجع مؤشر “EGX70” في اتجاه مستوى الدعم الفرعى بالقرب من 2180 نقطة ثم الدعم الرئيسي بالقرب من 2160 نقطة والذي من المتوقع أن يعوقه عن مواصلة التراجع، ومن ثم معاودة الصعود في اتجاه مستوى المقاومة 2260 نقطة، وفى حال قدرته على الثبات أعلاها يعاود استهداف2340 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بقيمة 3.21 مليون جنيه، و 3.99 مليون على الترتيب، وسجل المصريون صافي بيع بقيمة 7.2 مليون.

واتجه المستثمرون الأفراد للبيع بجميع جنسياتهم ، بواقع 1.05 مليون جنيه للمصريين ، و 564.5 ألف للعرب ، و 2.79 مليون للأجانب.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية، بقيمة 3.77 مليون جنيه ، و 6.79 مليون على التوالى ، وسجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 6.15 مليون جنيه.