تحركات نقابية للإفراج عن موظفي الضرائب والكهرباء المحبوسين

إيمان عوف أعلنت نقابات عديدة بمصر، اليوم الأربعاء، اتخاذها مجموعة من الخطوات للإفراج عن موظفي الضرائب والكهرباء المحبوسين. جاء ذلك بحسب بيان لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ومشاركة النقابات المستقلة والاتحادات المستقلة التي كان من بينها النقابة العامة…

إيمان عوف

أعلنت نقابات عديدة بمصر، اليوم الأربعاء، اتخاذها مجموعة من الخطوات للإفراج عن موظفي الضرائب والكهرباء المحبوسين.

جاء ذلك بحسب بيان لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ومشاركة النقابات المستقلة والاتحادات المستقلة التي كان من بينها النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والعمالة الغير منتظمة، ودار الخدمات النقابية، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، والصحافة المصرية المستقلة، والمعلمين المستقلة، ونقابة النقل العام، ونقابة السكة الحديد، واتحاد أصحاب المعاشات، ونقابي عمال الحزب الاشتراكي، والتعاونية القانونية لدعم العمال، وعدد من أهالي المقبوض عليهم موظفي الضرائب والكهرباء.

وأوضحت تلك الهيئات أن تلك الخطوات تستهدف الفترة القادمة الوقوف صفا واحدا حتي الإفراج عن الزملاء المعتقلين من الضرائب العقارية والكهرباء”.

ومن المفترض أن يعرض معتقلي الضرائب العقارية والكهرباء يوم 18 أكتوبر الجاري بمجمع محاكم طنطا للنظر في قرار حبسهم بدعوى التحريض على التظاهر والقيام بالتظاهر.

وطالبت تلك الهيئات النقابية التواصل مع أعضاء البرلمان كلا فى دائرته وشرح تفصيلي لما حدث مع الموظفين المعتقلين ومطالبتهم بعمل استجواب لوزير الداخلية داخل قبة. البرلمان، وتجميع توقيعات النقابيين والموظفين بالمحافظات للمطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين.

كما طالبت بإرسال فاكسات لوزير الداخلية والمالية ورئيس المصلحة للإفراج عنهم .وعقد مؤتمر صحفي يوم 10 من أكتوبر المقبل بالنقابة العامة بحضور أسر المقبوض عليهم والشد من أزرهم.

كما قرروا تشكيل وفد باسم النقابات المستقلة وتقديم مذكرة للبرلمان المصري و منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للخدمات العامة والاتحاد العربي والافريقى وكل الاتحادات المساعدة والداعمة.