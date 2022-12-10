تحركات مستقرة لشهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

هيمن الأداء المستقر على حركة شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي عند نفس مستوياتها السعرية دون أي تغيرات وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

واستقرت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.34 دولار، وشهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار.

وعلى جانب أخر أستقر أداء شهادة إيداع “هيرميس” عند 1.15 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية عند 2.32 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.30 دولار .

تجدر الإشارة إلي أنهُ على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد هيمنت الحركة الصاعدة على أداء المؤشرات بشكل جماعي .

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بما يقارب 9%، مغلقًا عند مستوى 14838 نقطة، و””EGX70″ بـنحو 4%، عند 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 5.5% عند 4019 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 60.9 مليار جنيه، مغلقًا عند 951.3 مليار، مقارنة بـنحو 890.4 مليار، وقفزت التداولات إلى 78.6 مليار، مقارنة بـحوالي 14.4 مليار جنيه الأسبوع السابق.

واقتنصت الأسهم 78.5% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 21.5% خلال الأسبوع.

وسجل المستثمرون المحليون والعرب صافي مشتريات بـنحو 354.3 و 141 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للبيع بحوالي 495.3 مليون.