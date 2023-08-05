تحركات مستقرة لشهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

تمتعت شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة “لندن” بتحركات مستقرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتداولت شهادة التجاري الدولي عند 1.23 دولار .

وعلى صعيد آخر تداولت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار، والآخرى الخاصة بشركة “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار، وأيضًا استقرت “إي أف جي القابضة” عند 0.77 دولار.

تجدر الإشارة إلي أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية فقد شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع طفيف .



وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx30 بنسبة 0.65%، مغلقا عند مستوى 17451 نقطة، ومؤشر egx70 ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، مغلقا عند مستوى 3525 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.5%، مغلقا عند 5196 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب محدودة بنسبة 5 مليارات جنيه، مغلقا عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.179 تريليون جنيه الأسبوع السابق، وسجلت التداولات 13 مليار جنيه، بكمية تداول 4511 مليار ورقة مالية، عبر 357 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 90.32% من التعاملات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 9.68% فقط.