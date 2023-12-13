تحركات محدودة لـ الأسهم الأوروبية قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

تحركت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في نطاق ضيق مع عزوف المستثمرين عن رهانات المخاطرة قبل قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.1 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش مع صعود أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا شديدي التأثر بالفائدة وهبوط أسهم شركات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط.

وتوقع مستثمرون أن يبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من يوم الأربعاء إذ لم تفعل بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء سوى القليل لتغيير رهانات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسينصب التركيز على تصريحات رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول وتوقعات أسعار الفائدة على المدى القصير لاستشراف مؤشرات على توقيت تيسير السياسة النقدية.

وقفز سهم إنتاين للرهانات والمقامرة 4.6 % ىمع إعلان تنحي الرئيس التنفيذي للشركة بأثر فوري.

وزاد سهم باسف الألمانية العملاقة للكيماويات 3.2 % بعد أن رفع يو.بي.إس التوصية لسهم الشركة إلى شراء من بيع مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع نحو 1%.

وخسر سهم إل.في.إم.إتش 1% بعد أن خفض جيه.بي مورجان توصيته لشراء أسهم شركة السلع الفاخرة العملاقة.