تحركات متباينة لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين (جراف)

بلغت قيمة التداولات على الأسهم فى البورصة المصرية اليوم 1.9 مليار جنيه تقريبًا.

شهدت مؤشرات البورصة تحركات متذبذبة خاصة على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين التي غلب فيها الاتجاه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين.

واختتم السوق تعاملاته اليوم على هبوط في مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.58 % ليصل إلى مستوى 11007 نقطة.

بينما صعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.87 % إلى 1549 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.68 % ليغلق عند مستوى 2385 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 81 من إجمالى 184، بينما هبط 73، وبقي 30 دون تغيير.

البورصة تشهد عمليات جنى الأرباح الجزئية على الأسهم

قال سعيد الفقي مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية أن السوق شهد بعض عمليات جني الأرباح الجزئية على الأسهم التي تشبعت شرائيا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار “الفقي” إلى أن السوق ما زال يتحرك في نطاق عرضي تجميعي بين مناطق المقاومة 11200 نقطة والدعم 11000 نقطة موضحا ان اسعار الاسهم جاذبة في هذه المناطق.

وأوضح مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية أن قدرة السوق على اختراق المنطقة المقاومة المذكورة يؤهلة إلى الاقتراب من المنطقة الأقرب عند 11500 نقطة.

قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق أن التحركات الهادئة فرضت سيطرتها خلال جلسة اليوم بفعل بعض عمليات جني الأرباح.

وأشار “غريب” إلى أن حركة سهم البنك التجاري الدولي التي جاءت أقل من تحركات السوق الفترة الأخيرة قد أثرت على في الأداء العام.

وأوضح أن تحركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد شهدت بعض الهدوء خلال جلسة امس بعد التحركات الصاعدة القوية الفترة الأخيرة.

هبطت قطاعات البنوك والرعاية الصحية والسيارات والعقارات والاتصالات والأغذية والخدمات المالية، بينما ارتفعت قطاعات الموارد الاساسية والسياحة والطاقة والتجارة والنسيج مواد البناء.

وكانت البورصة قد أغلقت جلسة أمس الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها الرئيسية، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب.

وأغلق المؤشر الرئيسي “EGX30” صاعدا بنسبة 1.05% إلى 11071 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 3.98% إلى 1536 نقطة.