تحركات متباينة للعرب والأجانب بالبورصة المصرية خلال الربع الأول

شهدت البورصة المصرية تحركات متباينة لتعاملات الأجانب، والعرب خلال الربع الأول من العام الحالي، وسجل الأجانب مبيعات بقيمة 317.6 مليون جنيه بنسبة 9.6% من التداولات، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 268.8 مليون جنيه، بنسبة 6.7% من التداولات.

مشتريات عربية ومبيعات أجنبية

وكان نصيب المستثمرون المحليون من التعاملات خلال هذه الفترة، 83.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن تداولات الربع الأول سجلت زيادة كبيرة لتصل إلى 241.7 مليون جنيه، بكمية 40 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 2925 عملية، وذلك مقارنة بحجم تعاملات 162.3 مليار جنيه بالربع الأخير من 2020.

وأشار تقرير البورصة المصرية إلى استحواذ الأسهم على 41.23% من تداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 58.77%، خلال هذه الفترة.