بورصة وشركات

تحركات متباينة للعرب والأجانب بالبورصة المصرية خلال الربع الأول

مشتريات عربية ومبيعات أجنبية
منى عبدالباري 6:18 م, السبت, 3 أبريل 21 6:18 م, السبت, 3 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت البورصة المصرية تحركات متباينة لتعاملات الأجانب، والعرب خلال الربع الأول من العام الحالي، وسجل الأجانب مبيعات بقيمة 317.6 مليون جنيه بنسبة 9.6% من التداولات، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 268.8 مليون جنيه، بنسبة 6.7% من التداولات.

مشتريات عربية ومبيعات أجنبية

وكان نصيب المستثمرون المحليون من التعاملات خلال هذه الفترة، 83.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تفتتح تداولات الإثنين على أداء متأرجح بين مؤشراتها

وأشار التقرير إلى أن تداولات الربع الأول سجلت زيادة كبيرة لتصل إلى 241.7 مليون جنيه، بكمية 40 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 2925 عملية، وذلك مقارنة بحجم تعاملات 162.3 مليار جنيه بالربع الأخير من 2020.

وأشار تقرير البورصة المصرية إلى استحواذ الأسهم على 41.23% من تداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 58.77%، خلال هذه الفترة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

خبراء يرسمون سيناريو تحركات البورصة خلال الربع الثاني من العام

منى عبدالباري 3:35 م, السبت, 3 أبريل 21

نائب رئيس الرقابة المالية يبحث مع ممثلي شركات السمسرة أوضاع التداول بالبورصة

أسماء السيد 12:26 م, السبت, 3 أبريل 21

«هيرمس» تحتل الصدارة بتعاملات العرب الربع الأول من العام الجاري

أسماء السيد 10:14 م, الجمعة, 2 أبريل 21

9 شركات سمسرة تُهيمن على 97% من تعاملات الأجانب في البورصة الثلاثة أشهر الأولى من 2021

أسماء السيد 9:50 م, الجمعة, 2 أبريل 21

فاورس وبلتون تهيمنان على 51% من تعاملات المؤسسات بالبورصة خلال الربع الأول من 2021

أسماء السيد 9:36 م, الجمعة, 2 أبريل 21

فاروس تحتل صدارة السمسرة بتعاملات الربع الأول من 2021

أسماء السيد 2:13 م, الجمعة, 2 أبريل 21