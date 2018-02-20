تحركات لإعفاء حاملى وثائق صناديق الدخل من ضريبة 2.5%

❏ خليفة: الصناديق فقدت ثُلثى حجمها منذ 2014 بسبب خضوعها لها ❒ «Aima» طالبت فى مذكرة للمصلحة بحسم الملف أحمد على ـ منى عبدالبارى أوصت اللجنة الاستشارية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس إدارة الأخيرة، بضرورة مخاطبة وزارة المالية لإعفاء حاملى وثائق صناديق الدخل الثابت من ا

❏ خليفة: الصناديق فقدت ثُلثى حجمها منذ 2014 بسبب خضوعها لها

❒ «Aima» طالبت فى مذكرة للمصلحة بحسم الملف



أحمد على ـ منى عبدالبارى

أوصت اللجنة الاستشارية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس إدارة الأخيرة، بضرورة مخاطبة وزارة المالية لإعفاء حاملى وثائق صناديق الدخل الثابت من الضريبة الإضافية البالغة %2.5 على ضريبة الدخل، والتى تستقطع من الفارق بين سعرى الشراء والاسترداد، والتى تستقطع من الفارق بين سعرى الشراء والاسترداد، بغرض تحقيق المساواة بينها، ونظيرتها «النقدية» المعفاة.

كما تقدمت الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار EIMA، بمذكرة لمصلحة الضرائب، تطالب فيها بحسم الملف الذى تسبب فى حالة ارتباك.

وتنص المادة 50 من قانون ضرائب الدخل فى البند 7، على إعفاء عائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد، دون غيره.

وتعنى المادة السابقة أن المستثمر حامل وثيقة الصناديق النقدية، لا يتحمل أى ضرائب على العوائد الاستثمارية المحققة من رد الوثيقة، فى حين يتحمل حامل وثيقة صناديق الدخل الثابت %2.5 من العائد المحقق، وذلك رغم أن الصناديق تستثمر فى نفس الأوعية المالية، مع اختلاف آجال الاستحقاق.

وتقوم صناديق الاستثمار النقدية، والدخل الثابت، بسداد ضريبة %20 من المنبع، يتحملها الصندوق بمفرده، دون أعباء على حاملى الوثائق، يتم خصمها من العائد على أذون الخزانة، والسندات الحكومية.

قال عصام خليفة، عضو اللجنة الاستشارية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار EIMA، إن صناديق الدخل الثابت تستثمر أموالها فى جميع أدوات سوق النقد، ومن ثم فإنها تشبه فى عملها الصناديق النقدية.

وتساءل فى تصريحات خاصة لـ «المال»، عن سبب عدم إعفاء صناديق الدخل الثابت من الضرائب، فى حين يتم إعفاء مثيلتها النقدية.

وأشار إلى أن الأثار السلبية الناتجة عن فرض الضرائب، بدأت فى الظهور على سطح الصناعة، بتقلص حجم صناديق الدخل الثابت من 3 مليارات إلى مليار جنيه، منذ 2014.

وتتوزع استثمارات تلك الصناديق، التى تتسم بنسبة مخاطرة آمنة للغاية، بواقع %51 لسندات خزانة طويلة الأجل، تصل إلى 18 و 36 شهرا، و%49 أذون خزانة وودائع.

ويعمل بالسوق حاليا 5 صناديق دخل ثابت، هم: بنك القاهرة «الثابت»، والتجارى الدولى «ثبات»، والبنك العقارى المصرى العربى «المصرى»، والبنك الأهلى الثامن، والعربى الإفريقى الدولى «جذور».