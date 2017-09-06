تحركات فى سوق المال لمواجهة ضريبة الدمغة

❐ جمعيات الأوراق المالية تتواصل لوضع تصورات لحل الأزمة منى عبدالبارى تتحرك أطراف عديدة بسوق المال، خلال الفترة الراهنة، للمطالبة بتخفيف أو إلغاء ضريبة الدمغة على تداولات البورصة المصرية، وتتواصل جمعيات الأوراق المالية فيما بينها حاليا، لوضع مقترحات بهذا الشان، كما اقترح إيهاب السعيد، عضو مجلس إدار

❐ جمعيات الأوراق المالية تتواصل لوضع تصورات لحل الأزمة

منى عبدالبارى

تتحرك أطراف عديدة بسوق المال، خلال الفترة الراهنة، للمطالبة بتخفيف أو إلغاء ضريبة الدمغة على تداولات البورصة المصرية، وتتواصل جمعيات الأوراق المالية فيما بينها حاليا، لوضع مقترحات بهذا الشان، كما اقترح إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة ربط الضريبة بالأرباح.

يأتى ذلك بعدما تدنت قيم التداول فى السوق، خلال الفترة الأخيرة، لتتراوح فى الوقت الحالى ما بين 300 إلى 600 مليون جنيه منذ بداية شهر يوليو مقابل 700 إلى أكثر من مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، الأمر الذى أرجعه سماسرة السوق إلى فرض ضريبة الدمغة يونيو الماضى.

وكانت الحكومة فرضت ضريبة على الأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014، إلا أن اعتراضات المستثمرين والقائمين على السوق دفعت إلى تجميد العمل بها، لمدة عامين حتى مايو 2017، فيما قرر المجلس الأعلى للاستثمار مايو الماضى تمديد العمل بالتجميد، حتى مايو 2020، وبدء العمل بضريبة الدمغة منذ 28 يونيو الماضى.

وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، والعضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية أنه يعد الآن مقترحًا لربط ضريبة الدمغة بالأرباح، يتمثل فى الاستمرار بتحصيل ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 فى الألف، من العمليات، مع وضع حد أقصى لقيمة الضريبة المستقطعة بنسبة %10، من أرباح العميل فى نهاية كل عام.

وأوضح أنه وفقًا للمقترح تقوم شركة مصر المقاصة بتحصيل الضريبة يوميًا، وإيداع المبالغ لديها، بدلًا من توريدها لمصلحة الضرائب، على أن تقوم «مصر المقاصة» بعمل تسوية بين مبلغ الضريبة، ونسبة %10 من أرباح العميل، نهاية كل عام، وحال تخطيها نسبة الـ%10، يرد الفائض للعميل.

تابع السعيد، أن المقترح المشار إليه يخص المستثمر المقيم فى مصر فقط، أما غير المقيم فتطبق عليه ضريبة الدمغة، كما هى بواقع 1.25 فى الألف، على كل العمليات.

وأشار إلى أنه سيطرح هذا المقترح على مجلس إدارة البورصة للتصويت عليه، قبل أن يعرض على مجلس النواب لمناقشته بعد ذلك.

ولفت إلى أن هذا التعديل يحول دون شبهة العوار الدستورى، المتعلق بتحصيل ضريبة متكررة على رأس المال، «مرة من البائع ومرة من المشترى».

ومن جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، إن جمعيات الأوراق المالية، تتواصل حاليا فيما بينها لإعداد مقترحًا يتيح تخفيف سلبيات ضريبة الدمغة، وتقديمه للبورصة.

وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدلا من الدمغة، نظرا لأنها تحصل على ربح، لافتا إلى احتمالية طرح الجمعيات مقترحا بالإبقاء على «الرأسمالية»، بدلا عن الدمغة، بشرط ضبط آليات تطبيق الأولى، التى حالت دون استمرار العمل بها فى السابق.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى، لتداول الأوراق المالية، إنه يجرى حاليا التواصل بين جمعيتى المصرية للأوراق المالية المصرية لإدارة صناديق الاستثمار، وشعبة الأوراق المالية، باتحاد الغرف التجارية، لوضع مقترح بإلغاء ضريبة الدمغة، ووضع بدائل عنها لتوفير الحصيلة المستهدفة.

واستبعدت أن تتمكن وزارة المالية من تحقيق الحصيلة المستهدفة، من ضريبة الدمغة، فى ظل تراجع أحجام التداولات منذ تطبيق الضريبة.

وتستهدف وزارة المالية حصيلة من ضريبة الدمغة، تتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى، الذى بدأ مطلع يوليو الماضى، وينتهى يونيو 2018.

وترى أن فرض ضريبة فى الوقت الحالى يؤثر على كفاءة السوق، لا سيما مع تأثيرها المباشر على تداولات الأفراد، المستحوذة على أكثر من ثلثى أحجام التعاملات.