تحركات عسكرية تركية تمنع سفينة من التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط

خالد بدر الدينأعلنت حكومة قبرص -اليوم الأحد- أن الجيش التركي يمنع منصة حفر تعاقدت عليها شركة "إيني" الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي، مما يسلط الضوء على اضطرابات حول الثروات البحرية في شرق البحر المتوسط.وقالت قبرص إن سفينة الحفر سايبم 12000 كانت في طريقها من موقع بين الجنو

خالد بدر الدين

أعلنت حكومة قبرص -اليوم الأحد- أن الجيش التركي يمنع منصة حفر تعاقدت عليها شركة “إيني” الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي، مما يسلط الضوء على اضطرابات حول الثروات البحرية في شرق البحر المتوسط.

وقالت قبرص إن سفينة الحفر سايبم 12000 كانت في طريقها من موقع بين الجنوب والجنوب الغربي من قبرص إلى منطقة في جنوب شرقي الجزيرة، عندما أوقفتها السفن الحربية التركية منذ يوم الجمعة.

وقال نيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، إن دولته تتخذ الخطوات اللازمة تجاه الأمر، لكنه بدا حريصًا على التخفيف من أي تصعيد، وقال للصحفيين إنه يؤكد على ضرورة تفادي أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تصعيد (الموقف) دون التغاضي بالطبع عن انتهاك تركيا القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم شركة إيني المملوكة للدولة فى إيطاليا، إن سفنًا حربية تركية أوقفت سايبم 12000 مع مطالبتها بعدم مواصلة طريقها بسبب أنشطة عسكرية في المكان المقصود وأن السفينة انصاعت للأوامر وستبقى في مكانها لحين تغير الأوضاع.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة إيني أعلنت بعد استخدام السفينة عن اكتشاف واعد للغاز جنوب غربي قبرص في موقع آخر في 8 فبراير داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ولم يرد تعليق من تركيا حتى الآن، إلى جانب قبرص وتركيا يدور خلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن الغاز في المياه والحدود البحرية بشرق المتوسط.

وعرقلة سفينة الحفر أحدث حلقات المزاعم المتداخلة والتوتر المستمر منذ عقود بين تركيا وقبرص في شرق البحر المتوسط الذي زاد التركيز عليه في أعقاب بعض من أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال العقد المنصرم.

وحصلت سايبم 12000 على تصريح للحفر في منطقة كاليبسو التي تبعد أقل من مئة كيلومتر عن حقل ظهر العملاق قبالة الساحل المصري، وكانت السفينة في طريقها لموقع بحري يعرف باسم (بلوك 3) حيث كان من المقرر أن تبدأ العمل.

