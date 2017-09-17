تحركات صاعدة طفيفة للبورصة بالمنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الطفيف الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.19% عند مستوى 13636نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50%، ليصل إلى 746نقطة، حتى الثانية عشر ظهرا.ب



رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الطفيف الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.19% عند مستوى 13636نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50%، ليصل إلى 746نقطة، حتى الثانية عشر ظهرا.

بلغت قيمة التداولات 637 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات 25.5 مليون جنيه، و4 ملايين جنيه، و15.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بقيم تداولات قدرها 13 جنيها، و27 مليون جنيه، و4 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللونين الأحمر والأخضرعلى معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 77 سهما من إجمالى 165سهما متداولا، بينما هبط 57 سهما وبقى 31 سهما دون تغيير.

