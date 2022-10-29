تحركات شبه مستقرة لشهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

تحركت شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي، بشكل شبه مستقر لتتداول بعضها عند نفس المستويات السعرية دون أي تغيرات .

وتداولت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية”، عند 2.32 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.40 دولار، واستقر أيضًا أداء شهادة إيداع “هيرميس” عند 1.10 دولار.

وعلى جانب آخر، تحرك أداء شهادة إيداع التجاري الدولي لأعلى بشكل محدود لتستقر عند 1.27 دولار، فيما تراجعت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” لتتداول عند 0.02 دولار مقارنة مع 0.03 دولار خلال الفترات الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أنهُ على صعيد تحركات السوق المصرية فقد هيمن الصعود الجماعي على أدائها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 7.7% ليصل إلى 11072 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% إلى 2241 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99% إلى 3243 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 35 مليار جنيه، خلال الأسبوع المنقضي ليصل إلى مستوى 745.8 مليار جنيه.