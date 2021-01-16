تحركات «التجاري الدولي» تدفع البورصة نحو المزيد من الصعود

رجح محللون أن تواصل البورصة المصرية صعودها خلال الأسبوع الحالى لتتجه صوب 11800 نقطة، مدعومة بمواصلة سهم البنك التجارى الدولى المؤثر بالمؤشر الثلاثينى ارتفاعاته.

وجاءت توصيات المحللين بالشراء على حزمة انتقائية من الأسهم فى قطاعات مختلفة، بجانب أداء إيجابى متوقع لقطاع البتروكيماويات، والصناعة.

وحالف الحظ البورصة الأسبوع الماضي، لتنهى تعاملاتها بأفضل أداء منذ بداية 2021، بارتفاع جماعى للمؤشرات قرب الـ %5 ومكاسب رأسمالية تجاوزت 17 مليار جنيه، بدعم مشتريات عربية وأجنبية، وصعود قوى لسهم البنك التجارى الدولى المهيمن على أكثر من ثلث الوزن النسبى لمؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع المؤشر الرئيسى بنحو 4.6% خلال الأسبوع ليغلق عند 11453 نقطة، كما صعد مؤشر الأفراد السبعينى بنسبة 4.74 % ليصل إلى 2254 نقطة، والمؤشر المئوى الأوسع نطاقا بنسبة 4.08 % مغلقا عند 3252 نقطة.

وقفزت التداولات بقوة لتصل إلى 23.6 مليار جنيه، عبر التعامل على 3 مليارات ورقة مالية، مقابل 9.1 مليار جنيه بكمية تداول 1.7 مليار ورقة مالية.

وكانت الغلبة للمستثمرين المصريين فى تعاملات البورصة بنسبة 81.2 % وتقاسم النسبة المتبقية المستثمرون العرب والأجانب بصافى شراء قيمته 100.3 مليون جنيه، بنسبة 7.4 % من التداولات، و387.6 مليون، بنسبة 11.4 % من التعاملات.

وربح رأس المال السوقى 17.7 مليار جنيه، بما نسبته 2.7 % ليصل إلى 677.8 مليار، مقارنة مع 660.1 مليار بنهاية الأسبوع السابق.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن السوق مرشحة لمواصلة ارتفاعاتها هذا الأسبوع صوب 11750 نقطة، إلا أنها سوف تواجه بعض الضغوط فى النصف الأول للأسبوع تتراجع به صوب مستويات 11320 نقطة، كما رجح اتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو 66 جنيها.

وأوصى بالشراء على مجموعة انتقائية من الأسهم فى قطاعات مختلفة شملت العقارات، والبتروكيماويات، والصناعة، مع وضع مستهدفات لحزمة أخرى من الأوراق المالية بالقطاع الاستهلاكي، والصحي.

ومن بين أسهم البورصة التى جاءت عليها توصيات الشراء المجموعة المالية هيرميس عند 15 جنيها، والسويدى إليكتريك عند 9.80 جنيه، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» عند 14.80 جنيه، وحديد عز بـ 10.70 جنيه، و«فوري» للمدفوعات الإلكترونية بـ 35.60 جنيه.

كما أوصى بشراء سيدى كرير للبتروكيماويات بـ 10.75 و1.80 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» بين 3.12 و3.15 جنيه، وإعمار مصر بـ 2.45 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بـ 5.80 جنيه، والنساجون الشرقيون بـ 7.05 جنيه.

وحول الأسهم التى وضع «عبدالقادر» مستهدفاتها جاء النساجون الشرقيون بـ 7.70 جنيه، ومجموعة مستشفيات كليوباترا بـ 5.40 جنيه، مقارنة مع 5.13 جنيه، الأسبوع الماضي، والشرقية للدخان 14.90 جنيه، مقارنة مع 13.8 جنيه الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بحظر البنوك من منح توزيعات نقدية سينعكس بشكل إيجابى على سهم البنك التجارى الدولي، كما أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب يمثل عاملا إيجابيا للسوق، فى ضوء الخسائر القوية التى تعانى منها الشركة، وجميعها عوامل دعمت تحركات السوق الأسبوع الماضي.

فيما توقع محمد كمال، الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية مواصلة السوق الصعود هذا الأسبوع، لافتا إلى أن الثبات فوق مستويات 11450 نقطة، سيقودها نحو 11800 نقطة.

ولفت إلى أن الأسبوع الجارى سيسجل تحركات إيجابية انتقائية لبعض أسهم البتروكيماويات، والصناعة، مع ترجيحات اتجاه لجنة تسعير الطاقة لخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي.

وأرجع الارتفاعات التى شهدتها السوق الأسبوع الماضى إلى عودة المؤسسات المحلية للسوق، وضخ سيولة جديدة، واستعادة سهم البنك التجارى الدولى لمركزه فى محافظ المؤسسات، وهو ما سيستمر الأسبوع الحالى ويدعم تحركات السوق أيضا.

وحقق البنك التجارى الدولى صعودا إجماليا نسبته 7.30% بتعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند 63.5 جنيه، بإجمالى تداولات 774 مليونا، عبر التعامل على 12.35 مليون ورقة مالية.

وقال «كمال» إنه من الملاحظ فى تداولات السوق الأسبوع الماضى تحرك المؤشر الثلاثينى بوتيرة أسرع من المؤشر السبعيني، وهو عكس ما كان سائدا فى الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لتحركات المؤشر الثلاثينى خلال العام الجارى.