تحركات البورصة الأسبوعية مرهونة بأداء «التجارى الدولي» و«المصرية للاتصالات»

مع استمرار تحكم سهمي المصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، في توجيه المؤشر الرئيسى "egx30"

يتوقع خبراء سوق المال سيطرة التحركات المتأرجحة بين الصعود والهبوط على تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، مع استمرار تحكم سهمي المصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، في توجيه المؤشر الرئيسى “egx30″، يصاحبه صعود لمجموعة من الأسهم.

كانت مؤشرات البورصة قد تراجعت جماعيًّا، الأسبوع الماضي، وسط خسائر لرأس المال السوقي، وانحسارالتداولات، بمصاحبة اتجاه بيعي للمستثمرين العرب.

وخسر”egx30″ 1.75% ليتراجع إلى 13859 نقطة، ومؤشر “egx70″للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.62% ليسجل 1266.5 نقطة، و”egx100″الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2% إلى 1384 نقطة.

وأشار الخبراء إلى أن المؤشر الثلاثيني لن يخرجعن نطاق تحركاته منذ مطلع العام الحالي، فيما تسيطر عليه تراجعات بجلسات النصف الأول من الأسبوع الحالي، ويعاود التماسك بتداولات النصف الأخير منه.

وفقَد رأس المال السوقي ما يقرب من 12 مليار جنيه ليغلق عند 700.7 مليار جنيه بالأسبوع المنصرم، مقارنة بـ712.6 مليار، نهاية الأسبوع قبل الماضي، فيما خسرت التداولات 6.6 مليار جنيه، لتسجل 7.5 مليار، مقارنة بـ14.1 مليار جنيه.

واستحوذ المستثمرون المحليون على 66.1% من التعاملات،وكان نصيب الأجانب 25% بصافي شراء 7.9 مليون جنيه، والعرب 8.9% بصافي بيع 121.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن “egx30″سيواصل تراجعاته بالنصف الأول من الأسبوع الحالي، قبل أن يعاود الصعود في النصف الثاني.

ولفت إلى أن تحركات المؤشر مرتبطة بأداء سهمي “التجاري الدولي”باعتباره المستحوذ على النسبة الكبرى من الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني، و”المصرية للاتصالات” بدعم أنباء الاستحواذ المُحتمل لشركة الاتصالات السعودية “STC”على حصة فودافون العالمية بوحدتها في مصر بنسبة 55%، فيما تمتلك “المصرية للاتصالات” 45% منها.

وتوقّع عبد القادر تحرك المؤشر الثلاثيني بين 13600 و14100، وسهم المصرية للاتصالات بين 11.60 و13.50، مقارنة بـ13 جنيهًا إغلاق الأسبوع الماضي.

وأوصى بشراء عدد من الأسهم عند وصولها لمستويات معينة، ومنها التجاري الدولي عند 83.20 جنيه، مقابل إغلاق 85.4 جنيه يوم الخميس، وهيرميس عند 15.60 جنيه، مقابل إغلاق 16.6 جنيه، ودايس نحو 0.95 جنيه، مقابل 1.036 جنيه.

ورأى عبدالقادر أن السوق تمر بمرحلة تجميعية ستتواصل حتى طرح بنك القاهرة لتتحول البورصة نحو الصعود بقوة، والذي لم يتم تحديد موعد نهائي لطرحه بعد.

فيما قال سامح غريب، محلل فني، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن السوق ما زال تتواجه تحركات عرضية، وسيظل التجاري الدولي، والمصرية للاتصالات متحكمين بحركة المؤشر الثلاثيني، هذا الأسبوع.

وتوقّع تحرك المؤشر الثلاثيني بين 13700 و14100 نقطة، والتجاري الدولي بين 84.5 و86 جنيهًا، والمصرية للاتصالات بين 12.80 و14.40 جنيه.

ورجّح غريب اتجاه حزمة من الأسهم صعودًا، وتشمل “بالم هيلز” نحو 1.7 جنيه، وهيرميس نحو 18 جنيهًا، وطلعت مصطفى نحو 8.25 جنيه، مقارنة بـ7.9 جنيه الخميس الماضي.