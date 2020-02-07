تحذير من صندوق النقد : ثروات الخليج قد تنفذ خلال 15 عاما

أعد صندوق النقد الدولي تقريرا يفيد بأن دول الخليج العربية قد تجد ثرواتها المالية قد استنزفت بعد 15 عاما، إذا لم تكثف من إصلاحاتها المالية.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” نقلا عن “وكالة أنباء “رويترز” فقد عزا صندوق النقد الدولي هذا الاستنتاج المتشائم إلى “انخفاض عائدات النفط والغاز”.

يُشار إلى أن الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثل أكثر من خمس المعروض العالمي، فيما تقدر ثروته المالية الصافية بـ 2 تريليون دولار.

كما أن اقتصاديات دول الخليج كانت قد تأثرت بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط عامي 2014 و2015.

ويرى صندوق النقد الدولي في تقريره، أنه بالرغم من أن انخفاض أسعار النفط الخام ولَّد ضغطا على الحكومات للحصول على إيرادات غير نفطية، علاوة على إدخال إصلاحات مالية، إلا أن “تأثير انخفاض إيرادات النفط والغاز لم يتم تعويضه بالكامل”.

وتوصل صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أنه في الموقف المالي الحالي، يمكن استنزاف الثروة المالية الحالية في المنطقة خلال الـ15 سنة المقبلة.

ورأى المصرف الدولي، الذي مقره واشنطن، أيضا أن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته بحلول عام 2040 أو قبل ذلك بكثير في حالة وجود دفعة تنظيمية أقوى لحماية البيئة وكفاءة الطاقة.