تحذير من الإسكندرية حول الطقس السيئ و7 تعليمات للحفاظ على سلامة المواطنين

تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، اليوم وغدا.

وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد أكد البيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة، أن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة، للمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

تقليل التحرك بالسيارات أعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء وحتى مساء الغد للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.