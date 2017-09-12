تحذير من إعلانات للفوز بسيارات جديدة

أحمد شوقيحذر جهاز حماية المستهلك من المسابقات الوهمية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفوز بسيارات تابعة لعدد من العلامات التجارية.وأوضح مصدر مسئول في جهاز حماية المستهلك أنه تم رصد إعلانات عن مسابقات للفوز بسيارات تابعة للعديد من العلامات التجارية ومن بينها: هيونداي ومرسيدس

أحمد شوقي

حذر جهاز حماية المستهلك من المسابقات الوهمية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفوز بسيارات تابعة لعدد من العلامات التجارية.

وأوضح مصدر مسئول في جهاز حماية المستهلك أنه تم رصد إعلانات عن مسابقات للفوز بسيارات تابعة للعديد من العلامات التجارية ومن بينها: هيونداي ومرسيدس وتويوتا وليكسز وجي إم سي.

ومن بين المسابقات التي حذر منها جهاز حماية المستهلك إعلان تضمن (عاجل شركة هيونداي تقدم 150 سيارة توسان موديل 2017 والعديد من الجوائز النقدية والقيمة بمناسبة السنة الجديدة والتسليم فوري من اقرب وكيل لهونداي لديك فقط شارك الأن قبل نفاذ الكمية ) وإعلان آخر جاء فيه (سارع الآن في التسجيل في مسابقه شركة GMC لوجود 1500 سيارة مجانا بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس الشركة والتسليم فوري من اقرب وكيل سيارات GMC لديك فقط شارك الأن قبل نفاذ الكمية).

وجاء في إعلان آخر (عااااااااجل وبسرعه شركة بي ام تعطي سيارتها الجديدة مجانا , لازال هناك 2431 سيارة , قم بالحصول على سيارتك قبل نفاذ الكمية سارع بالفوز الان). وتضمن اعلان اخر (عاجل إربح سيارة مرسيدس AMG 2017 مجانا ، لازال هناك 2000 سيارة تنتظر من سيفوز بها بسرعه قبل انتهاء العرض أدخل و إربح سيارتك السيارة تصل حتى باب المنزل مجانا في اي دولة).

وأشار المصدر إلى ان تحقيقات الجهاز كشفت عن أن هذه الإعلانات تبث من خادم خارج البلاد وتحديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدم بيانات شخص مغربي

وأوضح أن الموقع يقوم بجمع بيانات الراغبين في المشاركة في هذه المسابقات الوهمية لأغراض غير سليمة.

وأضاف أنه تم التواصل مع وكلاء هذه العلامات التجارية لكنهم نفوا علاقتهم بهذه الإعلانات والمسابقات.