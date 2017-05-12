تحذير علمى من فقدان الغطاء الجليدى للارض

وكالات:حذرت عالمة في شؤون البيئة وعلوم المناخ من أن ملايين من البشر سيبرحون منازلهم -خصوصا في المناطق الساحلية- بسبب ذوبان الجليد الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع منسوب البحار.وكتبت تويلا مونالأستاذة بجامعة"كولورادو بولدر" في مقال بمجلة "ساينس" العلمية إن "الأرض تفقد غطاءها الجليدي، وإن الأدلة على ذلك

وكالات:



حذرت عالمة في شؤون البيئة وعلوم المناخ من أن ملايين من البشر سيبرحون منازلهم -خصوصا في المناطق الساحلية- بسبب ذوبان الجليد الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع منسوب البحار.وكتبت تويلا مونالأستاذة بجامعة”كولورادو بولدر” في مقال بمجلة “ساينس” العلمية إن “الأرض تفقد غطاءها الجليدي، وإن الأدلة على ذلك دامغة”.

وقالت إن الكتل والأنهار الجليدية في جميع أرجاء العالم تتلاشى، الأمر الذي يستوجب أن يكون مثار قلق دولي.ومن بين العديد من التأثيرات فإن الملايين من الناس سيجبرون على ترك منازلهم بسبب ارتفاع مناسيب البحار، كما أن المصادر الحيوية للمياه ستجف، والحيوانات البرية ستفقد مصادر غذائها ومأواها.