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تحذير جوي..الأرصاد : تغيرات حادة وسريعة في الطقس واستمرار سقوط الأمطار على القاهرة

تستمر الأمطار حتي ظهر اليوم الثلاثاء
عصام عميرة 12:58 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 12:58 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذير جوي قبل قليل، انه نظرا للتغيرات الحادة والسريعة والتي هي من سمات فصل الخريف، استمرار تساقط الأمطار علي القاهرة.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان الامطار تمتد الي الوجة البحري، وتصل الي مدن القناة وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تساقط الأمطار يكون بشكل طفيف الي متوسط الشدة، وذلك وفقا لاخر تحديث من رادار الطقس وصور الاقمار الصناعية.

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وأضافت الأرصاد الجوية، ان تساقط الأمطار يستمر من منتصف الليلة وحتي الثانية ظهرا علي اغلب المدن.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الظواهر الجوية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 32 للعظمى و 21 للصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و20 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و21 للصغري.

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درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 30 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 19 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة فى السويس 32 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 28 للعظمي و 24 للصغري.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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