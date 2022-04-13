تحذير أممي من انقطاع إمدادات الغذاء والطاقة عن 1.7 مليار شخص

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء أن حوالي 1.7 مليار شخص حول العالم معرضون بشدة لانقطاع إمدادات الغذاء والطاقة أثناء الأزمة في أوكرانيا.

جاء ذلك بحسب ما ذكره جوتيريش في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وقال “ما يصل إلى 1.7 مليار شخص – ثلثهم يعيشون في فقر بالفعل – معرضون الآن بشدة لاضطرابات في إمدادات الغذاء والطاقة والتمويل التي تؤدي إلى زيادة الفقر والجوع”.

وأوضح أنه يجب إيجاد حل للأزمة الثلاثية الخاصة بالتضخم وتراجع إمدادات القمح والغاز عالميا.

،وأضاف: “لا يجب زيادة الطين بلة ويتعين توفير الغذاء والطاقة للسوق الحرة ورفع القيود على الصادرات وتوفير غطاء لأسعار الغذاء والطاقة”.