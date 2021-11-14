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تحذيرات وهمية من وقوع هجمات إلكترونية أرسلت من «سيرفر» آمن يتبع «إف بي آي»

كد مكتب التحقيقات الفيدرالي تقرير مجموعة "سبامهاوس" الأمنية المستقلة الذي أشار إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أُرسِلت على دفعتين في وقت مبكر من يوم أمس السبت من موقع إلكتروني تستخدمه وكالات حكومية عدة.
محمد عبد السند 1:32 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 1:32 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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أعلن خبراء في أمن الكمبيوتر أن رسائل بريد إلكتروني مزيفة، يُزعم أنها صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتحذر من وقوع هجمات إلكترونية، أُرسِلت من سيرفر “خادم” كمبيوتر آمن تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي تقرير مجموعة “سبامهاوس” الأمنية المستقلة الذي أشار إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أُرسِلت على دفعتين في وقت مبكر من يوم أمس السبت من موقع إلكتروني تستخدمه وكالات حكومية عدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

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وبعض الرسائل الإلكترونية التي وُجّهت باسم مجموعة الكشف عن التهديدات السيبرانية التابعة لوزارة الأمن الوطني، جاءت بعنوان ”عاجل: عامل تهديد في الأنظمة“.

وحذرت الرسائل المتلقين من أنهم أهداف لهجوم إلكتروني “معقد” تنفذه عصابة ابتزاز معروفة، بحسب ما قالت “سبامهاوس”.

وقال خبير الأمن السيبراني المستقل براين كريبس إنه تلقى أيضا بريدا إلكترونيا مزيفا من عنوان إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، لكن يحتوي رسالة مختلفة.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني حصول الهجوم، من دون تقديم تفاصيل.

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وقالا في بيان إن “مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة على علم بالحادث الذي وقع هذا الصباح ويتعلق برسائل بريد إلكتروني مزيفة من حساب البريد الإلكتروني @ ic.fbi.gov“.

وأضاف البيان: ”هذا وضع ما زال مستمرا ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي الحذر من المرسلين المجهولين ونحضهم على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه“.

ولم يكن هناك ما يشير إلى الطريقة التي أرسل من خلالها البريد الإلكتروني، سواء عن طريق شخص يتمتع بوصول شرعي إلى الخادم أو مقرصن من الخارج.

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وفي السياق، كان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ”إف بي آي“ قد حذر الشركات المحلية من قراصنة إيرانيين بحثوا عن بيانات حساسة عبر ”المواقع المظلمة“.

وبحسب شبكة ”سي إن إن“، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في تقرير تحذيري أرسله إلى الشركات الأمريكية، إن القراصنة الإيرانيين بحثوا في مواقع الإنترنت الخاصة بمجرمي الشبكة عن بيانات حساسة مسروقة من مؤسسات أمريكية وأجنبية قد تكون مفيدة بالمستقبل في جهود اختراق تلك المؤسسات.

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بقلم محمد عبد السند

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