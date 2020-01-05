تحذيرات من رفع أسعار الألبان في يناير

سكرتير شعبة منتجات الألبان قال إن حجم الاستثمار في منتجات الألبان حاليا لا يتناسب مع المخاطرة وحجم العائد، وبالتالى لابد من أخذ الحيطة في طلب الشراء بأسعار مرتفعة.

حذرت شعبة في الغرفة التجارية بالإسكندرية من خطورة رفع أسعار الألبان في الوقت الحالي على منظومة الإنتاج، خاصة فى ظل ما يعانيه السوق من ركود وكثرة المعروض من الموسم السابق.

أسعار الألبان قد تؤثر على صناعة الجبنة الرومي حال الزيادة

وتتزايد مخاوف من مغبة الإقدام على رفع أسعار الألبان فى شهر يناير الجارى، والذى يشهد بعض المشكلات خاصة فى الإنتاج بالنسبة للجبنة الرومي.

وفي هذا الصدد، أكد رامى المنوفى، سكرتير شعبة منتجات الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن الشعبة تهيب بالتجار و المصنعين على مستوى الجمهورية بعدم الانسياق وراء طلبات رفع الأسعار الوقت الحالي لما يعانيه السوق من ركود وكثرة المعروض من الموسم السابق .

وأضاف نحن نذكر الجميع بالمشكلات الفنية الكثيرة التي قد تطرأ من إنتاج شهر يناير خاصة بالنسبة للجبنة الرومي مع الأخذ في الاعتبار تزايد الطلب علي الجبن الرومي بداية من شهر فبراير مما يسفر عن رفع الأسعار أكثر.

وقال إن حجم الاستثمار في منتجات الألبان حاليا لا يتناسب مع المخاطرة وحجم العائد، وبالتالى لابد من أخذ الحيطة في طلب الشراء بأسعار مرتفعة.