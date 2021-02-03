تحذيرات من تداول تقاوي طماطم مغشوشة في الأسواق

قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن التقاوي المغشوشة مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات تكبد الفلاحين خسائر فادحة، لافتا إلى أن مافيا تقليد وغش التقاوي تجني المليارات، وتعرض الأمن الغذائي للخطر.

وأضاف نقيب الفلاحين أن تحذير وزارة الزراعة من تداول صنف تقاوي طماطم يحمل اسم 025، يؤكد ما حذرنا منه مرارا من انتشار جرائم غش وتقليد التقاوي.

وأشار إلى أن زراعة الفلاحين لتقاوي مغشوشة يعرضهم لخسارة رأس المال، ويتسبب في قلة المعروض، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى خسارة أموال كثيرة تنفق في رعاية المحصول طوال فترة الزراعة، وتكلفة المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وري دون عائد اقتصادي.

وطالب نقيب الفلاحين من الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عشوائية بيع التقاوي والبذور والتوعية المستمرة لأنواع التقاوي المسجلة.

كما طالب وزارة الزراعة بسرعة إنجاز وإنتاج التقاوي محليا وتحديد أماكن توزيعها واسعارها حفاظا علي الأمن الغذائي لكل المصريين وللقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأشاد نقيب الفلاحين بالجهود التي تبذل لمنع هذه الجرائم والتي أسفرت مؤخرا عن ضبط العديد من كافة أشكال الغش في أصناف كثيرة من التقاوي.

وطالب نقيب الفلاحين جموع المزارعين بتحري الدقة عند شراء التقاوي والالتزام بتعلميات وزارة الزراعة في هذا الصدد وشراء التقاوي المطابقة للمواصفات من المحلات المرخصة ،وعدم الشراء التقاوي مجهولة المصدر أو الشراء من الأماكن الغير مرخصة، والإرشاد عن أية أفراد أو شركات لبيع أي أصناف تقاوي مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة حذرت الفلاحين من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، وأن الشركة التى تقوم بتسويقه تزور “إستيكر”، وتلصقه على أحد أصناف تقاوى الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025.

وأوضحت الوزارة أن الشركة المخالفة تستورد تقاوي طماطم تحت إسم صنف مسجل يحمل إسم طماطم هجين زاهي F1 من إنتاج شركة من احد الدول العربية، ثم تقوم بتزوير ولصق إستيكر جديد علي العبوات باسم طماطم 025، وهو صنف غير مسجل ويتم إعادة بيعه في الأسواق مرة آخري وبخاصة لأصحاب المشاتل حتي تكون بعيدة عن رقابة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بما سبق وتم توقيع صاحب الشركة.