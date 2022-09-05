تحذيرات من السباحة في الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح لعدم استقرار البحر

ناشدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح رواد الشواطئ بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الإثنين، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب، وأن على الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.

وحددت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح الشواطئ التي يمكن السباحة فيها وهي بحيرة روميل والفيروز وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام، التي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ.

كما نوه المركز بعدم ممارسة السباحة ونزول البحر بمزار كليوباترا ، ومزار صخرة ليلى مراد واتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وشركة الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر بالشواطئ المفتوحة، حفاظاً على أرواح الجميع.