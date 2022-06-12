تحذيرات لرواد شواطئ مرسى مطروح من نزول البحر لارتفاع الأمواج

شهد عدد من شواطئ مدينة مرسى مطروح اليوم ارتفاعات في مستوى الأمواج بصورة تهدد سلامة بعض الرواد، خاصة في الشواطئ المفتوحة.

وبدأ مركز مدينة مرسى مطروح اليوم فى التنبيه والتحذير على رواد المدينة من خطورة النزول فى تلك الأجواء لارتفاع الأمواج مع تقديم رجاء بعدم نزول الشواطئ المفتوحة اليوم منعا للتعرض للغرق خاصة في شواطئ عجيبة وام الرخم والابيض والشواطئ الجديدة على كورنيش الابيض ومينا حشيش والرميلة.

وفى السياق ذاته حدد المركز بعض الشواطئ المتاح النزول فيها مثل شاطئ روميل والليدو والعوام والفيروز، مع التزام الجميع بالتعليمات حفاظا على أرواح المواطنين .

ويأتى تحذير مركز ومدينة مرسي مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج بالشواطئ المفتوحة وهي عجيبة وام الرخم والابيض والشواطيء الجديدة على طول كورنيش الابيض ومينا حشيش والرميلة ، وفقًا للمرور اليومي والتأكد من حالة وموج البحر ، وبيانات الارصاد الجوية، وذلك من خلال لجنة الشواطئ المشكلة برئاسة رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ونواب رئيس المدينة والادارات المعنية بمجلس المدينة.

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح رئيس لجنة الشواطئ، أنه يمكن لرواد المدينة الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة وهي روميل والليدو والعوام والفيروز، والتأكيد علي الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ ورجال شركة الانقاذ التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع .

وأكد جاب الله بان اللواء حالد شعيب محافظ مطروح يتابع أول بأول حالة البحر والشواطئ والتشديد علي مستأجرى الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات ، بالاضافة الي أصدر سيادته تعليماته لرؤساء الشواطئ ورجال الانقاذ بالمتابعة الميدانية علي البحر لضمان عدم نزول فرد للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة .

وتتابع لجنة الشواطئ بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية من خلال الصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي للاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ داخل الشواطئ العامة .