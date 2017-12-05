تحذيرات لأمريكا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

خالد بدر الدين: حذر مجلس الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلا إن هذا الموقف سيمثل اعتداء صريحا على الأمة العربية، وأن من شأن الاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل أن ينسف فرص السلام وحل الدولتين وتعزيز التطرف والعنف. وذكرت وكالة رويترز أن م

خالد بدر الدين:

حذر مجلس الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلا إن هذا الموقف سيمثل اعتداء صريحا على الأمة العربية، وأن من شأن الاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل أن ينسف فرص السلام وحل الدولتين وتعزيز التطرف والعنف.

وذكرت وكالة رويترز أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيان بعد اجتماع غير عادي على مستوى المندوبين في مقر الجامعة بالقاهرة أن أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة يعد اعتداء صريحا على الأمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين وانتهاك خطير للقانون الدولي”.

وأعلنت أيضا فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن أي تصرف من شأنه تقويض جهود السلام الرامية لإقامة دولتين منفصلتين للإسرائيليين والفلسطينيين يجب تفاديه تماما.

ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل لكنه لم يتخذ قرارا بعد، كما أفاد جاريد كوشنر صهره ومبعوثه للسلام في الشرق الأوسط يوم الأحد بينما ذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أن ترامب قد يصدر مثل هذا الإعلان الأربعاء.

وكانت موجيريني تتحدث وهي تقف بجوار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أثناء زيارته لبروكسل في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقالت إنه يتعين إيجاد سبيل من خلال المفاوضات لحل مسألة وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين مؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود كسر جمود محادثات السلام.

وتابعت أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة سيبحثون المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بروكسل يوم الاثنين المقبل على أن يعقدوا اجتماعا مماثلا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أوائل العام المقبل.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية لاغية وباطلة.

ودعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية يوم الثلاثاء الولايات المتحدة إلى الامتناع عن أية مبادرات من شأنها أن تفضي إلى تغيير وضعية القدس القانونية والسياسية وإن مثل هذا الإجراء الخطير ستكون له عواقب وتداعيات وأن العبث بمصير القدس بما لها من مكانة في قلب كل العرب من شأنه تأجيج مشاعر التطرف ونعرات العنف والعداء والكراهية في العالمين العربي والإسلامي.

وأكدت السعودية ايوم الثلاثاء إنها تأمل في ألا تعترف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وحذرت من أن مثل هذا القرار ستكون له تداعيات بالغة الخطورة واستفزاز لمشاعر المسلمين كافة.

وطالب ياسر العطوي مندوب مصر بالجامعة العربية خلال اجتماع يوم الثلاثاء الولايات المتحدة بعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب تؤثر على مسار التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتضع عقبات أمام عملية السلام.

وتعتبر إسرائيل كل القدس عاصمة لها بينما يريد الفلسطينيون الشطر الشرقي منها عاصمة لأي دولة لهم في المستقبل وطوال عقود كانت السياسة الأمريكية هي عدم إصدار حكم بشأن المطلبين حتى يتفق الطرفان على وضع القدس في تسوية للصراع بينهما.