تحذيرات فلسطينية من حصول إسرائيل على «كارت أبيض» لفعل ما يحلو لها في غزة

حذر السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط من حصول إسرائيل من المجتمع الدولي على “كارت أبيض” تسمح لها بفعل ما تريده، متوقعا “حدوث الأسوأ” خلال الأيام المقبلة فيما يخص الوضع في إسرائيل وغزة، بسبب ما وصفه “الكارت الأبيض الممنوح لإسرائيل من المجتمع الدولي”.

وأوضح زملط، الأحد، تعليقا على الهجمات التي تشنها حماس على إسرائيل والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أن إسرائيل لم تعلن الحرب على حماس فقط، إنما أعلنتها على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن التاريخ لم يبدأ فقط قبل 48 ساعة، بل الحرب مستمرة منذ 75 عاما، مشيرا إلى أن الضحايا كلهم من المدنيين، وبالتالي المقصود هو الشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه من حق الشعب الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقوقه، كاشفا عن وجود تقاعس من الجانب الدولي الذي لم يتحمل مسؤوليته.

وأردف:”هناك استمرار في وضع إسرائيل فوق القانون وإعطائها بطاقة بيضاء لفعل ما تريده. يجب إلزام إسرائيل بمسؤولياتها تحت القانون الدولي.”

وتابع:” نحن أمام تطورات خطيرة جدا. الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال من أجل حقوقه المشروعة.

سيحدث الأسوأ في الأيام المقبلة بسبب “الكارت الأبيض” الممنوح لإسرائيل.”

وقال:” أتمنى أن تكون هذه نقطة بداية حقيقية لكل العالم، وأن لا نكرر الفشل الذي حصل في السنوات الماضية.”