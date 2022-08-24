تحذيرات رسمية من تفشي موجة جديدة لكورونا في الخريف بألمانيا

ذكر كارل لوترباخ وزير الصحة الألماني اليوم الأربعاء: أنه يتوقع موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” هذا الخريف لكنه استبعد المزيد من عمليات الإغلاق أو تعطيل الدراسة في المدارس.

وجاءت تصريحات لوترباخ في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء وافقت خلاله الحكومة على قواعد أكثر صرامة لوضع الكمامات على متن القطارات والطائرات اعتبارا من أكتوبر المقبل.

إصابات كورونا حول العالم

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 597 مليونًا و696 ألفًا و317 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و458 ألفًا و87 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و41 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 682 ألفا و549 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و452 وفاة.