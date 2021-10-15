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تحذيرات جديدة من الداخلية لقائدي السيارات والدراجات النارية

الالتزام بارتداء الخوذة والسير في الحارة المرورية.
أماني عوض 6:03 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 6:03 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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ناشدت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، وأهابت قائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، وذلك حرصًا على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن ذلك يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

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وسحب رجال المرور 4038 رخصة سيارة بسبب ارتكاب مخالفة عدم تركيب أو وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني خلال آخر 24 ساعة، وذلك ضمن تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ عقوبات الملصق الإلكتروني الواردة في قانون المرور.

وتمكن رجال المرور من رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال يوم.

وأعلنت وزارة الداخلية -الثلاثاء- عن سحب رخصتي القيادة والتسيير لأصحاب السيارات غير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني ، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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