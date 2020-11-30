تحدي «عرفتوا اللي حصل» لآسر ياسين بين مؤيد ومعارض وفنانون يتضامنون معه

وهو خاص بنطق كلمات مركبة ليست لها علاقة ببعضها لكنها على قافية واحدة، خلال 13 ثانية فقط

شارك عدد من نجوم الفن، في تحدي “القلش” الذي أطلقه الفنان آسر ياسين مؤخرا، وهو خاص بنطق كلمات مركبة ليست لها علاقة ببعضها لكنها على قافية واحدة، خلال 13 ثانية فقط.

وتقول كلمات التحدي: “عرفتوا اللي حصل؟.. حصل وطحينة.. طحينة من النوم.. نوم من عمري.. عمر الحريري.. حرير القميص.. قميص وجمعة.. جم ع سهوة.. سهوة وشاي.. شاي على عيش.. عيش على قدك.. قدك حلو.. حلو دي نادية.. نادية النقراشي.. النقراشي دي مدرسة.. مدرسة خاصة.. خاصة النص.. نص ريال.. ريال مدريد.. مدريد باللي حصل؟”.

وكان قبل هذا التحدي فنانون كثيريون منهم اروى جودة وشيماء سيف وايتن عامر ورامي رضوان وشريف رمزي وغيرهم ، لكن هناك فنانون اخرون دعاهم اسر ياسين للتحدي ولم يقدموا عليه حتى الان مثل احمد السقا ومحمد هنيدي .

محمود قاسم : يحاول تقديم نفسه للجمهور بصورة جديدة وليس مطلوبا منه ان يكون فنانا فقط

وأعرب الناقد الفني محمود قاسم ان ماقام به اسر ياسين يتمثل في قدراته على تقديم نفسه بصورة جديدة للجمهو بالإضافة لتغيير مود الفنان والظهور بشكل جديد.

وأضاف ان ذلك يظهر مواهبه الاضافية غير موهبة التمثيل التي يعرفها عنه الجمهور.

ولفت إلى أنه ليس مطلوبا منه أن يكون ممثلا فقط، بل بالطبع له جوانب أخرى في شخصيته مثل الفنان محمد رمضان لم نكن نعلم انه يغني وحينما قام بذللك استطاع تحقيق نجاحا وملايين المشاهدات بغض النظر عن قبول مايقدمه ام لا.

ونوه إلى أن ذلك قام به أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وغيرهم، وكذلك الفنان حسين رياض في أواخر أيامه قدم أغنية “جدو يا جدو” للجمهور ولم يكن يتوقع ذلك أحدًا.

أحمد سعد الدين: يقوم بالتسويق لنفسه دعائيا ويجذب فئة عمرية تحت 25 سنة

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن آسر ياسين فنان ذكي يستطيع استغلال السوشيال ميديا لزيادة نجوميته وشعبيته مع الجمهور، فكانت هناك لعبة في السبيعينيات تعرف بـ”اختبارات الذكاء” وكان الإعلامي الراحل طارق حبيب قدم في عام 86 برنامجًا يتحدث عن هذه المسابقات.

ولفت إلى أنه في الماضي كانت هناك لعبة ايضا بهذا الشكل “تحدي آسر ياسين”، منوها أن في ذلك جزء من تسليته للجمهور على السوشيال ميديا.

وأكد أنه يقوم بذلك من أجل الدعاية لنفسه مع محبيه، وعن انتقاد البعض لما قال: لأن هناك أشخاصا كثيرين لا يستخدمون السوشيال ميديا، ويتفاعلون معها بقوة حتى الان.

وتابع قائلا إن الفئة العمرية تحت 25 سنة هم الذين ينجذبون لهذه الأمور، وهم من سيكونون مسيطرون على هذا المجتمع الافتراضي السنين القادمة.