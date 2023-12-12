تحديد سعر طرح MBC النهائي عند 25 ريالا للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة “إم بي سي” عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ 25 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، إن نسبة تغطية بلغت حوالي 66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأضافت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 وتنتهي الاثنين 18 ديسمبر2023 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيتم تخصيص 3.325 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.