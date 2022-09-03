تحديد سعر إجباري لكيلو الأرز في الأسواق.. مخاوف من عدم الالتزام وعقوبات للمخالفين

تترقب الأسواق تحديد سعر إجباري لكيلو الأرز ، وسط مخاوف للبعض مع التطبيق من غلق البعض لنشاطاته وعدم الالتزام وأخرى تؤكد أنه بصالح المستهلك وتتوعد بعقوبات بانتظار المخالفين.

وكانت غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين باتحاد الصناعات المصرية، ناشدت التجار بطرح أي كميات أرز لديهم في الأسواق قبل تفعيل قرار تحديد الحد الأقصى لكيلو السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها كما سيكون سعر الكل المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها كحد أقصى وقد ينخفض عن ذلك.

تحديد سعر الأرز بأسعار تناسب المستهلك

كشف مصدر مسئول في شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية ، إن قرار تحديد سعر إجباري للأرز سيساهم في غلق البعض لنشاطاته نظراً لصعوبة التعامل مع القرارات الجديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ “المال” أن القرار في صالح المستهلك وليس التجار أو الشركات ، لاسيما في ظل ارتفاع سعر الأرز الشعير مؤخراً ووصوله إلى 10 آلاف جنيه للطن غير شامل النولون وتكاليف التعبئة والعمالة والإيجارات وغيرها من تكاليف التشغيل.

وأوضح أنه يجب على الحكومة مراقبة التوريدات الخاصة بالفلاحين لعدم تخزين أي كميات ، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لضبطها بشكل مستمر لمنع التلاعب من البعض.

الأسعار بعد التحديد

من جهته، أكد عبدالمنعم خليل رئيس الوزراء قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ”المال” أن سعر كيلو الأرز يتم توفيره في المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركات الـأهرام والنيل والإسكندرية بأسعار أقل من السوق المحلية.

وقال عبدالمنعم إن سعر الأرز يتراوح من 11 و12 و13 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بهدف إتاحته للمستهلكين غير المستفيدين من الدعم التمويني.

وأضاف عبدالمنعم أن أي تاجر يخالف قرار الحكومة بشأن بيع كيلو الأرز السائب بسعر 12 جنيها، و15 جنيها للكيلو، سيتم توقيع غرامة مالية عليه من مليون إلى 2 مليون جنيه، مع مصادرة الكميات المضبوطة.

من جانبه قال مصدر بأحد المحال التجارية الشهيرة لـ”المال” إن المحال ملتزم بتطبيق القرارات الحكومية ولكن على الحكومة ضبط الأسواق والعمل على ضخ كميات كبيرة بالأسواق لخفض الأسعار.

تفعيل قرار التحديد خلال أيام

كان رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال في تصريحات اليوم إن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر.

وأضاف شحاتة أنه بعد موافقة مجلس الوزراء فإن وزارة التموين بصدد صدور قرار يحدد سعر الأرز الأبيض، بحيث سيكون سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق 12 جنيها.

كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها كحد أقصى.

وأكد أنه سيتم تفعيل القرار خلال أيام، لافتا إلى أن هذا القرار يصب في صالح المستهلك خاصة أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي احتياجات المواطن طوال العام ، مما يؤكد وجود اكتفاء ذاتي من الأرز المحلى.

وأضاف شحاتة أنه عقب صدور قرار تحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض للمستهلك ، سيتم توزيعه على مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وتابع: “من سيطرح أرز أبيض فى الأسواق بأسعار مخالفة لهذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية”، مطالبا ممن لديه أرز أبيض بسرعة طرحه بالأسواق قبل صدور القرار وتنفيذه خلال أيام.