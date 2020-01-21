تحديد حصص المساهمين فى إدارة مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر»

استقرت وزارة النقل على هيكل المساهمين فى الشركة التى تتولى إدارة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر، والتى يبلغ رأسمالها المصدر 100 مليون جنيه.

وقالت مصادر فى الوزارة إن المساهمات في مونوريل العاصمة ستتوزع بواقع %25 لكل من الهيئة القومية للأنفاق وهيئة المجتمعات العمرانية و %40 مناصفة بين بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية و%10 لشركة العاصمة الإدارية.

وأشارت إلى أنه جار صياغة العقود القانونية واختيار أعضاء مجلس الإدارة، متوقعة وضع اللمسات النهائية قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.

وكان كامل الوزير، وزير النقل، قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن شركة الجر الكهربائى – التى تم تأسيسها مؤخرًا- ستتولى إدارة مشروع المونوريل، بعد إضافة مساهمين جدد لهيكل ملكيتها، وزيادة رأسمالها المصدر إلى 100 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين، علمًا بأن رأسمالها المرخص به يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

يشار إلى أن تحالف «بومبارديه» العالمية وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب فاز بمشروع تنفيذ وصيانة وتشغيل المورنوريل مقابل 4.5 مليار دولار.

ويربط المشروع القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ويمتد الخط الأول بطول 54 كيلومترًا، من شرق القاهرة للعاصمة، ويبلغ طول الخط الثانى القاهرة – 6 أكتوبر 42 كيلو.