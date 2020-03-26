تحديد جلسة 4 أبريل لمحاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق

كانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 أبريل المقبل لنظر القضية المعروفة بالحزام الأخضر، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وآخرين حيث تحدد انعقاد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قررت بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

كانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال عن سبب عدم الفصل فى طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح.

نجوى عبدالعزيز