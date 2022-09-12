تحديد جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن قاتل نيرة أشرف أمام «النقض»

حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة. وكان محامى المتهم قد تقدَّم بمذكرة للطعن بالنقض أمام المحكمة على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.

وأودع المحامي مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه بالمحكمة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم محمد عادل الذى ارتكب جريمة ذبحها أمام بوابة الجامعة أثناء توجهها لأداء الامتحان.

نجوى عبد العزيز