تحديد جلسة أول أبريل لنظر طعن قاتل طفليه بالدقهلية

كانت محكمة الجنايات بالدقهلية قد أصدرت حكمها في أبريل الماضي بالإعدام شنقا

قررت محكمة النقض، تحديد جلسة 1 أبريل القادم، لنظر طعن قاتل نجليه بالدقهلية المتهم محمود نظمي، على حكم الجنايات الصادر ضده بالإدانة لقتلهما ومعاقبته بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل طفليه ريان ومحمد وإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في نهر النيل.

وكانت محكمة الجنايات بالدقهلية قد أصدرت حكمها في أبريل الماضي بالإعدام شنقا بإجماع الآراء على محمود نظمي محمد السيد 32 سنة والمتهم بقتل طفليه ريان ومحمد في ميت سلسيل بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في قرار إعدامه، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في أول أيام عيد الأضحى الماضي.

وزعمه اختطافهما أثناء تواجدهم بالملاهي وذلك لإخفاء جريمته ثم ذهب مع أهل بلدته يبحثون عن أطفاله وبالتحقيقات معه تبين أنه هو الجاني مرتكب الحادث.

كتبت – نجوى عبد العزيز