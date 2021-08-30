تحديد الضوابط الخاصة للحصول على المنح الدراسية من أبناء مطروح

عقد اجتماع برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح لمناقشة الشروط والضوابط الخاصة بالتقدم للحصول على المنح الدراسية هذا العام ، من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المعنية وتم تحديد عدد من الشروط والضوابط.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة توفير مزيد من المنح الدراسية بعدد من الجامعات المصرية الخاصة والاكاديميات العلمية وتيسير التقدم عليها هذا العام لأبناء مطروح.

وتضمنت تلك الشروط والضوابط الخاصة أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء مطروح، أو حاصلا على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح، وأن يكون الحصول على نسبة 83% كحد أدنى لطلبة علمى علوم و75% لطلبة علمى رياضيات / أدبى هذا العام، وكذلك ألا يكون الطالب قدتم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية ( طب – طب أسنان – صيدلة – علاج طبيعى – هندسة).

ووفقاً لتلك الشروط فإن المعيار الأساسى و التفاضل بين الطلاب هو المجموع و يتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً و حال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلــة وعلماً بأنه فى حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى، وفى حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع الى المحافظة فى هذا الشأن و ليس له الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حــــال ورود منـح مجانية، وذلك على أن تكون الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة و حال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات أو رسوم ، وفى حال ترشيح الطالب لإحدى المنح و أبدى رغبته بعدم القبول يتم تقديم إعتذار عنها و حال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم (01018999149 ).

كما يتم الإعلان عن المنح التى ترد الى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة .9. التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أى رسـوم ، وكذلك يتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع و تقديم بيان نجاح ممهور بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية و التعليم , الشهادة الاعدادية لغير مواليد مطروح + صورة بطاقة الرقم القومى و استيفاء النموذج المعد.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من يوم 1/ 9 و حتى 9/9/ 2021 عدا يوم الجمعـــــة وذلك من الساعة 9صباحا حتى الواحدة ظهرا من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، ويتم تقديم التظلمات بطلب رسمى برسم السيد اللواء أ ح سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة.

بدوره أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سعى المحافظة لتوفير مزيد من المنح الدراسية لابناء مطروح هذا العام مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والإعلان بكل شفافية وفق الضوابط والشروط . واستمرار التنسيق والتعاون مع الجامعات لتوفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح خاصة بالتخصصات العلمية المطلوبة لخدمة التنمية و أهالى مطروح مع توفير مزيد من الكوادر المؤهلة بعدد من المجالات كالطب والهندسة والصيدلة وغيرها ، وحصر كافة الراغبين فى الالتحاق بهذه المنح من أبناء المحافظة الذين تنطبق عليهم الشروط وفقا لأولويات المجموع والضوابط والشروط المعمول بها.