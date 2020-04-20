تحديث من «واتساب» يسمح بعقد اجتماعات فيديو واسعة بجودة عالية

من المنتظر أن يطلق تطبيق «واتساب» للتراسل الفورى، تحديثا ثوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق ما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطانى، التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذى يستخدمه أكثر من مليارى مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات “زووم” و”فايس تايم” و”هاوس بارتى”.

وتسمح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالتراسل بالصوت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية فى واتساب على أربعة أفراد فقط.

ومن المنتظر أن يرفع التطبيق بتحديثه الجديد، الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يشاركون فى مكالمات الفيديو الجماعية، ولم يُكشف بعد العدد الإجمالى.

ومن المحتمل أن يكون التحديث متاحا لمستخدمى “آيفون” فقط، على أن يصل لحاملى “آندرويد” مستقبلا.