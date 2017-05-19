تحديث جديد للتنبيهات في فيسبوك وماسنجر وانستجرام

وكالات:بدأت شبكة فيسبوك الاجتماعية باختبار مركز التنبيهات الموحّد الذي يجمع التنبيهات الواردة من فيسبوك، وماسنجر، وإنستجرام، في مكان واحد، بحيث لا يحتاج المستخدم للانتقال بين التطبيقات للاطّلاع على التنبيهات الجديدة.وذكرت ماري سميث Mari Smith، المُتخصّصة في مجال دراسة وتحليل الشبكات الاجتماعي

وكالات:



بدأت شبكة فيسبوك الاجتماعية باختبار مركز التنبيهات الموحّد الذي يجمع التنبيهات الواردة من فيسبوك، وماسنجر، وإنستجرام، في مكان واحد، بحيث لا يحتاج المستخدم للانتقال بين التطبيقات للاطّلاع على التنبيهات الجديدة.





وذكرت ماري سميث Mari Smith، المُتخصّصة في مجال دراسة وتحليل الشبكات الاجتماعية، أن الميّزة الجديدة ظهرت لها؛ فعند الضغط على الصورة الشخصية ظهرت لها قائمة تحتوي على عدد التنبيهات في بقيّة التطبيقات.

وأضافت أنه وبمجرّد الضغط على تنبيهات تطبيق ما، يتم فتحه فورًا، بحسب موقع “عالم التقنية”.