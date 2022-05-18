تحديث بطاقة التموين .. خطوات تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر

يبحث كثير من المصريين عن خطوات تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية التيسير على المعنيين بـ تحديث بطاقة التموين .

تحديث بطاقة التموين و خطوات تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر

وأعلنت الوزارة فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون الخاص برب الأسرة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية لتحديث البيانات الخاصة بها .

وأشارت إلى أن عملية تسجيل رقم الموبايل بشأن تحديث بطاقة التموين إلكترونيا تأتي لمنع التكدس أمام مكاتب التموين.

كما يأتي في إطار التيسير على المواطنين خاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وفق الوزارة

وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود خط تليفون في الأربع شركات باسم رب الأسرة عليه شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية.

تحويل المخابز للغاز الطبيعى

وخطوات تحديث بطاقة التموين عن طرق رقم الموبايل كالتالي:/

– الدخول إلى موقع دعم مصر ورابط الموقع هو https://www.tamwin.com.eg/.

– الضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين – أقصى اليمين

– الضغط على تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري

– ادخل رقم بطاقة التموين الخضراء التي بين يديك والمكونة من 12 رقم

– ستجد رقم بطاقة التموين أسفل كلمة بطاقة الأسرة على البطاقة والتي يبدأ رقمها بـ 112

– تظهر أسماء الأسرة تباعا المسجلين على البطاقة لإدخال الرقم القومي الخاص بهم .

– بمجرد إدخال الأرقام القومية الخاصة بأفراد الأسرة تباعا تظهر أيقونة نهائية تطلب إدخال رقم المحمول الخاص برب الأسرة .

– بعد إدخال رقم المحمول ، يتم الضغط على كلمة إرسال الرقم السري

– تستلم الرقم السري على المحمول الخاص بك خلال ثواني

-بمجرد استلام الرقم السري تكون انتهت عملية التحديث

وفي 15 مايو الجاري أصدر على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون صرف الخبز حتى 30-6-2022

وأشار المصيلحى إلى أن التوجيه للمد يأت للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

أضاف إلى أن قرار تسجيل ارقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.