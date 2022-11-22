«تحديث الصناعة»: 100 ألف يورو لكل مصنع بالعاشر من رمضان للدعم الفني وزيادة التنافسية

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم الثلاثاء مدير فروع مركز تحديث الصناعة طارق راشد لعقد ورشة عمل موسّعة مع المستثمرين الصناعيين بالمدينة، للوقوف على البرامج المتاحة بالمركز وتفعيل استفادة القطاعات الصناعية المختلفة منها وبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبل.

وأكد راشد إتاحة نحو 100 ألف يورو لكل مصنع لخدمات الدعم الفني وزيادة التنافسية، مٌطالباً كافة المستثمرين بضرورة التوجه إلى المركز لتسجيل مُنشآتها ليبدأ المركز فوراً بزيارة المصنع لرفع حالته وعمل تحليل فجوة، ثم البدأ في وضع خطة تطوير لما يحتاجه كل مصنع على حِدة من خلال مجموعة من الخدمات الفنية بالموارد البشرية وبرامج الجودة وخفض تكاليف الإنتاج والتسويق والتصدير وكل ما يندرج تحت خدمة فنية يغطيها المركز بنسبة تبدأ من 90%.

ووجه رئيس جمعية مستثمرى العاشر كافة أصحاب المصانع بالتوجه إلى المركز للاستفادة من خدماته ودعم توجّه الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات

وأكد عارف أن مركز تحديث الصناعة له دورُ بارز خلال السنوات الماضية لخدمة المجتمع الصناعى ونأمل أن يُساهم في خطة التنمية الصناعية الشاملة لتحقيق أهداف القيادة السياسية بتخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات من الصناعات الوطنية.

وشدد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية على ضرورة أن تتمتع المصانع باستفادة حقيقية وتحويل التقارير الفنية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع تستفيد منها المصانع وخاصة في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج المحلي.