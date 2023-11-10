«تحديث الصناعة» يوقع مذكرة تفاهم مع «جيت زون إنترناشيونال» لتنشيط صادرات الصناعات الحرفية

وقع مركز تحديث الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة “جيت زون إنترناشونال”، على هامش انعقاد النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية بين البلدان الأفريقية “IATF2023” والذي يعقد حاليا فى الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة 2030.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين “الطرفين” لتنمية وتطوير ودعم الحرف اليدوية في جمهورية مصر العربية بهدف تعظيم الاستفادة من قطاع الصناعات الحرفية في جمهورية مصر العربية والمساعدة في تصدير المنتجات الحرفية اليدوية.

وقالت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إن مذكرة التفاهم ستدعم تنمية وتطوير الحرف اليدوية في جميع محافظات مصر بشكل محترف من خلال وضع خطة عمل للمساعدة في زيادة الصادارات لقطاع الحرف اليدوية.

وقال المهندس أسامة فهمي رئيس شركة جت زون العالمية إن بروتوكول التعاون يهدف إلى زيادة صادرات الحرف اليدوية المصرية لدول العالم مؤكدا أن مصر قادرة على اختراق الأسواق العالمية في كافة القطاعات وتحقيق رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بشرط تهيئة كافة الإجراءات التي تساعد المصانع والشركات على تحقيق هذا الهدف.

وتنص مذكرة التفاهم على وضع خطة لانتشار المنتجات اليدوية المصرية عالميا عن طريق شركات فرانشايز من خلال مكاتب جيت زون المنتشرة عالميا، وكذلك بيع المنتجات من خلال منصات الأونلاين المتخصصة في الأسواق المستهدفة.

وسيعمل الجانبان على المساعدة في تصدير منتجات الحرف اليدوية ليكون تصديرها بشكل منتظم ومحترف، مع تطوير الخبرات في مجال الحرف اليدوية .

يذكر أن مركز تحديث الصناعة أطلق عام 2006 برنامج تنمية التجمعات الحرفية الإبداعية بهدف تطويرها ودعمها لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية وإحياء الحرف التقليدية للحفاظ عليها من الاندثار، وقد أسفر هذا البرنامج نتيجة لدعم هذا القطاع منذ إنشائه حتى 2015 عن منتجات يدوية عالية الجودة والتصميم وقد تبين من خلال الخبرات المتراكمة لدى المركز أن المشكلة الأساسية لدى جميع الحرفين والفنانين المبدعين هي التسويق.



لذلك تم إنشاء “كرييتف إيجيبت” أول علامة تجارية مصرية مسجلة للمنتجات الحرفية اليدوية المصرية، بما يسمح لأصحاب تلك الحرف بعرض منتجاتهم والتسويق لها في مقر دائم ، كما يتيح لهم فرص عرضها في معارض خارجية تساهم في الوقت نفسه في التعبير عن الهوية المصرية وما يحفل به تراثنا من إبداع .