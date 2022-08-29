«تحديث الصناعة» يوقع بروتوكول تعاون مع «كاد ماسترز» لتدريب الكوادر البشرية على أحدث تقنيات الصناعة

في خطوة تستهدف دمج أحدث البرامج الهندسية والتكنولوجيات في الصناعة والتدريب على أحدث التقنيات الحديثة في كل المجالات التكنولوجية والفنية، وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030، عقد مركز تحديث الصناعة وشركة كاد ماسترز الشريك الأكاديمي لشركة أوتوديسك العالمية بروتوكول تعاون، يهدف إلى نشر أحدث تكنولوجيات البرامج الهندسية في المصانع المصرية في المحافظات المختلفة.

وقع البروتوكول محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وطاهر سعيد المدير التنفيذي لشركة كاد ماسترز، في حضور المدير الإقليمي لشركة أوتوديسك حازم نبيل و محمد حامد مدير قطاع مقدمي الخدمات في مركز تحديث الصناعة، إلى جانب اسامه رضا مدير العلاقات العامة بشركة كاد ماسترز.

مدير مركز تحديث الصناعة: نعمل على خلق أجيال جديدة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع

من جانبه قال المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعه أنه حريص كل الحرص على تحويل هذا البروتوكول إلى خطوات فعليه على ارض الواقع في أسرع وقت ممكن، لدفع توجه الدولة الحالي لتنمية الصناعة ودعمها كقاطرة رئيسية في قطار التنمية وخلق أجيال قادره على تحقيق نقله نوعيه في القطاع الصناعي.

المدير الإقليمي لأوتو ديسك مصر: نسخر الإمكانيات لنقل التجارب والخبرات العالمية بالقطاع الصناعي إلى مصر

وفي هذا الإطار، أكد حازم نبيل المدير الإقليمي لشركة أوتوديسك مصر ، إن الشركة حريصة على دعم القطاع الصناعي في مصر وأنها ستسخر العديد من الإمكانيات لنقل التجارب والخبرات العالمية إلى مصر لدعم القطاع الصناعي ببرمجيات وتقنياتتساعد على تطوير أداؤه وتحسين تصميم وجوده المنتجات.

و اضاف نبيل , ان اوتوديسك لديها اهتمام كبير بدعم عمليه التصنيع في مختلف القطاعات الاقتصادية و تقدم الحلول التكنولوجية التي تدعم الصناعات التكميلية للانظمة التي يعملون بها , الامر الذي يوفر وقت وجهد اتمام عمليه التصنيع وبأعلى كفاءه , علاوة على ان الشركة تعد شريكا للدولة في دعم الصناعة في مصر.

المدير التنفيذي لكاد ماسترز: الشركة ستقوم بتدريب 100 مهندس على برنامج Fusion 360

كما أشار المهندس طاهر سعيد المدير التنفيذي لشركه كاد ماسترز أن البروتوكول سيتيح فرصة متميزة للمصانع المصرية للاطلاع والتدريب على أحدث البرامج الهندسية، وأن كاد ماسترز ستقوم بتدريب 100 مهندس كخطوة أولى على برنامج Fusion360، كما سيتبع هذا التدريب العديد من الخطوات التالية لرفع تنافسيه الكوادر البشرية لتكون مؤهله لمواكبه عصر التحول الرقمي.