تحديات يحلم رونالدو بتحقيقها فى 2018

على المصرى يحلم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسبانى، وأفضل لاعب في العالم العام المنصرم، بمواصلة التوهج الذى بدأه فى 2017 فى 2018، بعدما قاد الميرنجي الموسم الماضي للتتويج بخمسة ألقاب، كما حصد جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته المهنية.وستواجه صاروخ ماديرا، سبعة تح



على المصرى

يحلم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسبانى، وأفضل لاعب في العالم العام المنصرم، بمواصلة التوهج الذى بدأه فى 2017 فى 2018، بعدما قاد الميرنجي الموسم الماضي للتتويج بخمسة ألقاب، كما حصد جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته المهنية.

وستواجه صاروخ ماديرا، سبعة تحديات في العام الجديد، وهى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الخامس في مسيرته “رقم قياسي في النسخة الجديدة”، والتتويج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة “رقم قياسي” ليتفوق على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

والحصول على لقب هداف التشامبيونزليج للمرة السابعة في مسيرته، والفوز مع منتخب البرتغال بكأس العالم في روسيا، والذي بنسبة كبيرة سيكون آخر مونديال يشارك به، والتتويج بلقبين آخرين مع ريال مدريد ليعادل رقم الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو “17 لقبا”.

والوصول إلى الهدف رقم 300 في الدوري الإسباني، علما بأنه سجل حتى الآن 289 هدفا في 277 مباراة بالليجا، والفوز بجائزة “القدم الذهبية” لأول مرة في مسيرته والتي يتم منحها لأفضل لاعب في العالم فوق عمر 29 عاما.

وكان رونالدو قد استهل عام 2018 في مسقط رأسه، مدينة فونشال عاصمة ماديرا، وحوله الجوائز الرئيسية التي توج بها في مسيرته، وأمضى ليلة رأس السنة في الجزيرة التي يوجد بها المتحف الذي يعرض جوائزه، والتقط بعض الصور مع ألقابه الـ15 الأهم.

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني، أنهى عام 2017 المنقضي بعدة نجاحات حتى أنه أصبح اللاعب صاحب أكبر عدد من الجوائز الفردية في تاريخ اللعبة، فقد توج بكرته الذهبية الخامسة المقدمة من جريدة “فرانس فوتبول” الفرنسية، بعد أن فاز بها أعوام 2008 و2013 و2014 و2015 ليعادل رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصل على جائزة “الأفضل” لأحسن لاعب والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك للعام الثاني على التوالي (2016 و2017)، وهما أول نسختان منها على الإطلاق بعد انفصال الفيفا عن فرانس فوتبول، لتضاف لجائزة أفضل في العام من نفس الاتحاد والتي كان قد فاز بها أيضا عام 2008.

وفاز أيضا بجائزته الثالثة لأفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد القاري (يويفا)، وذلك عن مواسم 2013-14 و2015-16 و2016-17، وجائزة الحذاء الذهبي الرابعة عن مواسم 2007-08 و2010-11 و2013-14 و2014-15.

ويضاف ذلك أيضا تتويجه هذا العام، مع فريقه الملكي، بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي والقاري ولقب مونديال الأندية، فضلا عن أمم أوروبا مع منتخب البرتغال في بطولة “يورو 2016” بفرنسا.