تحديات شركات الملاحة على مائدة إفطار غرفة الإسكندرية

السيد فؤادفجرت غرفة ملاحة الإسكندرية، العديد من الملفات الشائكة خلال إفطارها السنوى، مع الجهات المعنية ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية، وقطاع النقل البحري. أشار محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن السوق الملاحية تواجه مجموعة من الملفات الشائكة خلال الفترة الأخيرة.أضاف أن من أهم تلك ال

السيد فؤاد

فجرت غرفة ملاحة الإسكندرية، العديد من الملفات الشائكة خلال إفطارها السنوى، مع الجهات المعنية ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية، وقطاع النقل البحري.

أشار محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن السوق الملاحية تواجه مجموعة من الملفات الشائكة خلال الفترة الأخيرة.

أضاف أن من أهم تلك الملفات كانت طلبات قطاع النقل البحرى المختلفة لتنفيذ باقى بنود القرار 800 لعام 2016، علاوة على تساؤلات أعضاء الغرفة بشأن تعديل القرار المذكور.

تابع أن السوق الملاحية السكندرية تفاجئ بإنشاء شركة جديدة تابعة لهيئة ميناء الإسكندرية، للقيام بالعديد من الأنشطة التى تقوم بها شركات تابعة للقطاع الخاص، اعتبره البعض أن هذا توجه لمنافسة هيئة الميناء لشركات القطاع الخاص.

طالب مصيلحى بضرورة تفعيل اللجان التابعة للغرفة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كل المستجدات التى تحدث بالسوق الملاحية.

أشار رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، إلى أن جميع الطلبات التى يطلبها قطاع النقل البحرى من السوق الملاحية تأتى تكليفات من القيادة السياسية، مضيفاً أن القطاع يقوم بمراجعة العديد من الملفات منها تراخيص الوكالة الملاحية وفقا للقرارات الجديدة 488 و800، ومعظم الأنشطة البحرية الأخرى.

تابع أن هناك ارتفاع غير طبيعى بالعديد من السلع، ورأت القيادة السياسية الإلمام بأسعار خدمات الجهات العاملة بالموانئ، سواء التوكيلات الملاحية، أوشركات الشحن والتفريغ والمستودعات وتداول الحاويات.

كان قطاع النقل البحرى طالب شركات الملاحة، موافاة هيئات الموانئ التى تعمل تلك الشركات بالرسوم والمصروفات التى تحصلها داخل الميناء مقابل الخدمات التى تؤديها، منها أسعار الوكالة الملاحية، وأعمال الشحن والتفريغ والأرضيات، والنقل، للحاويات والبضائع شاملة أنواع الضرائب والخدمات المقدمة للعملاء «مثل النقل ما بين الساحات – التستيف – التشفيت»، قبل وبعد تعويم الجنيه، على أن تكون الفاتورة معتمدة ومختومة ومتضمنة مثال تطبيقى مدعم بالفواتير المعتمدة.

أوضح أن الفترة القليلة المقبلة تشهد صدور قرار لتعديل نظيره 800 لعام 2016، الخاص بمقابل الإنتفاع بالموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه وضع تعديلات للقرار بناء على المذكرات التى تلقاها القطاع من غرف الملاحة، ورفعها للجهات المعنية منها الرقابة الإدارية، وجارى تعديل العديد من البنود، لا سيما أن تلك التعديلات جرت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للموانئ.

أكد إسماعيل، أن أهم ما تم تعديله بالقرار 800، البنود الخاصة بأنشطة التخزين والتوريدات البحرية، وتموين السفن بالوقود، والمياه، وبعض بنود الوكالة الملاحية.

كشف إسماعيل عن أن قطاع النقل البحرى يقوم حاليا بمراجعة أنشطة النقل البحرى، ويضع إستراتيجية للنشاط بناء على تكليف من وزارة النقل، برؤية القطاع حتى عام 2030، ووضع غرف الملاحة، وتصورها الخاص بتلك الإستراتيجية، لإصدار قرارات من شأنها تغيير خريطة النشاط خلال الفترة المقبلة.

بخصوص تأسيس شركة جديدة للوجيستيات بهيئة ميناء الإسكندرية، أشار خالد سليمان، نائب رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعانى من العديد من المشكلات التى لا يمكن حلها إلا من خلال إنشاء شركة تابعة.

أشار إلى أن قانون إنشاء هيئة ميناء الإسكندرية يسمح لها بتأسيس شركات تقوم بخدمة أنشطة الهيئة.

تابع سليمان، أن الهيئة على سبيل المثال تعانى من تقادم القاطرات لديها، ومنذ قرابة 5 أعوام تعاقدت مع الترسانات المختلفة لتوريد 8 قاطرات فقط، مشيرا إلى أن التأخير فى الإجراءات بسبب التقيد بالقوانين والقرارات الوزراية المختلفة، التى تعمل على بطء الإجراءات، فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار تلك الوحدات بصورة غير طبيعية سنويا.

ذكر أن وجود الشركة يساعد على التعاقد مباشرة مع الشركات المختلفة المتخصصة من الخارج دون الحاجة لإجراءات الطرح التى تستغرق أعوام.

أوضح أن الشركة تعمل فى أنشطة النظافة، التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وكانت قرابة 7 ملايين جنيه سنويا، إلا أنها وصلت إلى 13.5 مليون جنيه العام الجارى، رغم عدم اعتمادها على أى مكونات خارجية.

كما أن الأنشطة التى تعمل بها الشركة فى الصيانة، ضاربا المثال بصيانة الطرق العام الماضى فقط، وصلت إلى 180 مليون جنيه، رغم ذلك لم نحصل على الخدمة المطلوبة، وترتبط الهيئة بقانون المناقصات الذى يجبرها بالترسية على أقل سعر، الذى قد يكون أقل جودة.

ألمح إلى أن حاليا تنفذ وصلتين لربط مينائى الإسكندرية والدخيلة، بالطريق الدولى الساحلى، بتكلفة تتخطى 1.3 مليار جنيه، وتكون الشركة الجديدة هى المسئولة عن صيانة تلك الطرق، دون الاعتماد على شركات من الخارج.

أكد سليمان أن الشركة تقوم بالتعاقد مع مستشارين وخبراء متخصصين فى أعمال الصيانة وإدارة بعض المشروعات البحرية، تنفذ حاليا بالميناء.

من المشروعات التى تديرها الشركة الجديدة، جراج متعدد الطوابق، بتكلفة تتخطى 280 مليون جنيه، ورصيف 85/3 المعروف برصيف الأخشاب، ومحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بأرصفة 55 وجيرانها بتكلفة 400 مليون دولار مع هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل، علاوة على المنطقة اللوجيستية بترعة النوبارية على مساحة 400 فدان.

أوضح أن هذا مجال عمل الشركة، وليست أعمال الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والأنشطة، التى يقوم بها القطاع الخاص، قائلا: «لن ننافس القطاع الخاص بالشركة الجديدة، مضيفاً أن الميناء كان يدفع قرابة 110 ملايين جنيه، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والصيانة، التى ارتفعت خلال هذا العام لتصل إلى قرابة 850 مليون جنيه، نتيجة الاعتماد على شركات من الخارج والتى ترفع الأسعار بصورة غير طبيعية«.

لفت إلى أن الهيئة تعد جهة اقتصادية، ولا بد أن تحقق إيرادات من خلال إدارة أنشطتها وتنميتها، مشيرا إلى أنه منذ 5 أعوام كان مطلوب من الهيئة تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 700 مليون جنيه، لترتفع تلك القيمة حاليا لتصل إلى 2 مليار جنيه، متسائلا: «كيف تحقق هذا المبلغ من نفس الموارد الموجودة؟ مالم يتم تنميتها وتطويرها«.

أعلنت وزارة النقل مؤخرا عن تأسيس أول شركة حكومية للخدمات اللوجيستية، والاستشارات والخدمات البحرية، برأس مال 100 مليون جنيه، وتمتلك موانئ الوزارة أسهم الشركة، وكان لميناء الإسكندرية نسبة %90، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر %5، وهيئة ميناء دمياط %5 .

وكشفت الوزارة، عن أن أنشطة الشركة تتركز فى خدمات الصيانة للطرق، والمبانى، والسفن، والعائمات بأنواعها، والزراعات، والنظافة، والوكالة الملاحية، والشحن، والتفريغ، والتخزين، والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية، وتموين السفن، وأعمال النقل الداخلى فى الموانئ، وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات، والأعمال الخاصة بخدمات النظافة، والتطهير بالموانئ، وخدمات التخليص الجمركى، وخدمات الغطس والإنقاذ، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية، والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية، بأنواعها فى مجال النقل البحرى، وأعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ، التى تشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصميم وإنتاج البرامج.

