تحدث بيانات 12.5 ألف من المعالم المحلية على خرائط نوكيا

المال – خاص:انتهت شركة «DIGITAL EGYPT» لخدمات تحديد المواقع الجغرافية، من تحديث بيانات 12.5 ألف من المعالم بالسوق المحلية، على برنامج الخرائط الإلكترونية التابع لشركة نوكيا الفنلندية HERE MAPS.وقال رافى الكسنيان، إن هذه المعالم عبارة عن كافيهات ومطاعم ومدارس وأماكن ترفيهية، مثل

المال – خاص:

انتهت شركة «DIGITAL EGYPT» لخدمات تحديد المواقع الجغرافية، من تحديث بيانات 12.5 ألف من المعالم بالسوق المحلية، على برنامج الخرائط الإلكترونية التابع لشركة نوكيا الفنلندية HERE MAPS.

وقال رافى الكسنيان، إن هذه المعالم عبارة عن كافيهات ومطاعم ومدارس وأماكن ترفيهية، مثل الملاهى والمسارح والسينمات، ومولات تجارية فى 5 مدن، هى القاهرة الكبرى، والقاهرة الجديدة، و 6 أكتوبر، و شرم الشيخ، والغردقة.

وأوضح لـ«المال» أن الشركة قدمت عينة إلى الشركة تتضمن مراجعة بيانات 10 آلاف مبنى وتنتظر الرد خلال أيام.

على صعيد آخر، كشف عن اعتزام DIGITAL EGYPT إطلاق برنامج لسكان كومباوند سيشل بالساحل الشمالى على هواتف الآيفون والآندرويد خلال الأسبوع المقبل، بعد طرحها تطبيقا مشابها لسكان كومباوند «نيو جيزة» بـ 6 أكتوبر منذ أسبوعين.

وأضاف أن التطبيقات الجديدة تساعد مستخدميها على البحث عن أرقام الفيلات والشهيلات وتحديد موقعها «أونلاين» باستخدام نظام الـ» GPS».

و كشف عن إجراء مفاوضات مع مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقارى، والقرية الذكية بـ 6 أكتوبر لتطوير برامج مشابهة.

يذكر أن «DIGITAL EGYPT» تأسست فى 2010، وتعمل فى مجال حلول أنظمة الملاحة الجغرافية «GIS»، ونفذت تطبيق للخرائط الإلكترونية لـ «مدينتى» على أجهزة المحمول منذ 4 سنوات.

كما شاركت فى مسابقة « ابدأ مع جوجل « لدعم الشركات الناشئة خلال 2012 والتى فاز بها تطبيق «بيقولك» بمبلغ قيمته 1.2 مليون جنيه.