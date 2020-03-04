تحت شعار “مصر تستطيع.. اشتري المصري”.. “إيجيبت جولد” تنظم معرضاً للمشغولات الذهبية

تنظم مجوعة إيجيبت جولد، معرضاً للمشعولات الذهبية المنتجة محلياً تحت شعار “مصر تستطيع.. اشتري المصري”.

وتهدف لإبراز قدرات مصر في مجال التعليم الفني و صناعات المعادن النفيسة بما يصب في صالح الصناعة والاستثمار والمستهلك المصري.

يقام المعرض تحت رعاية وحضور الدكتور علي مصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايجيبت جولد، وعدداً من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس النواب.

ويشهد المعرض عرض توضيحي لأهمية ودور التعليم الفني في مصر من خلال التعريف بأهمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومنها مدرسة إيجيبت جولد لصناعات الحلي ودورها في تطوير الصناعة المصرية ومشاركتها في مبادرة مصر تستطيع التي تتبناها الدولة المصرية .

وتختتم فعاليات اليوم بحفل غنائي بنادي سموحة الرياضي يحيه النجوم حمادة هلال ومدحت صالح ويتخلله ديفيليه لأحدث منتجات الذهب والأحجار الكريمة .