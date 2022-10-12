تحت شعار «فوق الخيال».. تركي آل الشيخ يعلن برنامج موسم الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالسعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الأربعاء، موعد إطلاق موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، وفق ما ذكرته قناة “العربية”.

وتبدأ فعاليات موسم الرياض الجديدة يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضا لسيرك دو سوليه.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” التي تشهد في موسم الرياض 2022 أول افتتاح لها، أكبر بحيرة صناعية في العالم.

ويتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض.

إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.

أما منطقة “بوليفارد رياض سيتي” التي واكبت المواسم الماضية، فتتميز هذ العام بتطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا.

إضافة إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافة إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية.

وتتميز منطقة “فيا رياض” بتشكيلة استثنائية من المطاعم والمقاهي، وفندق من فئة خمس نجوم يأتي لأول مرة في المملكة، وسبع قاعات سينما تضم خيارات عرض متنوعة، كما تتمتع المنطقة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني تتناغم فيها مجموعة من المحلات التجارية العالمية والحصرية.

ويضم الموسم عددًا من المعارض المجهزة لكافة الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، تتمثل في معرض الألعاب، وورش، وأنا عربية، والعطور، والسيارات، والأنمي، وبلاك هات.

ويستحدث موسم الرياض ضمن فعالياته لهذا العام “رياض زوو” التي تمثل واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات.

ويحتوى على أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة.

ويحتوي موسم الرياض أيضا على “فان فاستفال” بمرسول بارك، والتي تتسع لأكثر من 20 ألفا من جماهير كأس العالم لكل مباراة، وتضم معرضا للاعب مارادونا، ومعرضا لنادي نيوكاسل الإنجليزي.

ويحتوي الموسم على مجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية.

ونوه آل الشيخ بوجود عدد من المناطق المجانية بالموسم.