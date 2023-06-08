تحت شعار صنع في مصر..«انفينكس» تطلق هاتفها الثالث «smart 7»

اعلنت شركة انفينكس عن إطلاق هاتفها الجديد Infinix smart 7 في السوق المصري بسعر تنافسي، تحت شعار “صنع في مصر”.

ويعد هاتف Infinix smart 7 الهاتف الثالث الذي تقوم انفينكس بتصنيعه عبر خطوط انتاجها في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري .

ويذكر أن الشركة قامت بتصنيع هاتفين من خلال خطوط انتاجها في مصر منذ بداية العام وهما هاتفي HOT 12i وHOT 20i ، حيث لاقى الهاتفان استحسان كبير من المستخدمين في مصر خصوصا الشباب لما يتمتعان به من مميزات خصوصا في مجال ممارسة الألعاب ، وجودة مشاهدة الصور والفيديوهات ، والعمل الشاق نتيجة البطارية العملاقة التي تتميز بها هواتف انفينكس.

وقالت شركة Infinix ، إن مصر من الأسواق الواعدة ، موضحة أن مناخ الإستثمار والتصنيع في مصر اصبح جاذب خصوصا بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتعديلات التشريعية على قانون تنمية الموارد ، والحوافز المتعلقة بمستلزمات الإنتاج، داعية لمزيد من التسهيلات والحوافز لزيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية.

وأكدت Infinix على استمرارها في تصنيع هواتفها في مصر خلال الفترة المقبلة ، مع إدخال موديلات جديدة للتصنيع بهدف توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التكنولوجيا في هذا المجال.

ويعد هاتف انفينكس سمارت 7 هو الجيل الجديد من Infinix Smart 6 الذي حقق نجاح وشهره كبيرة في السوق المصري ويقدم الهاتف الجديد مواصفات تلبي متطلبات المُستهلك وخصوصافئة الشباب،.

وهاتف smart 7 مزود بشاشة عرض IPS LCD مقاس 6.6 بوصة فائقة الوضوح بدقة ووضح 1612 × 720 بيكسل، مع معدل كثافة بيكسلات 267 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة في المتر المربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 84.6%.

ويتميز أداء الهاتف حيث يتوافر بذاكرة 64 جيجابايت تصل إلى 2 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية 7 جيجابايت لأول مرة في تلك الفئة ، وكاميرا خلفية فائقة الوضوح تعمل بخواص الذكاء الإصطناعي بدقة 13 ميجابكسل.بالإضافة إلى أن الهاتف يأتي ببطارية سعة 5000 ملي امبير تتحمل العامل طوال اليوم ، وتشغيل الفيديوهات والأفلام وممارسة الألعاب لأطول فترة ممكنة،

كما يتوافر في الهاتف خواص أمان متعددة سواء بصمة الإصبع أو الوجه وهو ما يوفر مستويات أمان عالية.ويتوافر الهاتف حاليا بجميع المحلات في مصر ومنافذ البيع والمنصات الالكترونية.