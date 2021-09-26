تحت شعار صنع في مصر.. انطلاق مؤتمر «نحو صحة أفضل للمرأة» لتشخيص وعلاج أمراض النساء

انطلقت فعاليات المؤتمر الطبي التاسع والثلاثين، بعنوان «نحو صحة أفضل للمرأة»، ويحمل شعار صنع في مصر ، وتنظمه “ديفارت لاب”، وشارك في المؤتمر أكثر من مائتي طبيب واستشاري من أساتذة أمراض النساء من مختلف جامعات مصر، وبمشاركة خبراء واخصائيين وباحثين في الغذاء والتغذية والصحة.

تضمنت فعاليات المؤتمر إقامة 3 جلسات، على مدار ثلاثة أيام، تناولت التطور في تشخيص وعلاج أمراض النساء والعقم، وعلاقة الأكسدة وتأثيرها على فترة الحمل والإنجاب، ودور المكملات الغذائية ومضادات الأكسدة ومنتجات رفع المناعة في حمل آمن وصحة أفضل للأم والجنين.

قال الدكتور حسين فرج، رئيس مجلس إدارة ديفارت لاب، إن الكشف الدوري وإجراء تحليل الانيميا للمرأة الحامل، لمنع الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل له أهمية كبيرة، إضافة إلي أهمية الحصول على كمية كافية من الحديد والفيتامينات المختلفة، مشددًا على أهمية تناول المكملات التي يصفها الطبيب، وتناول وجبات متوازنة وإضافة الأطعمة الغنية بالمغذيات إلى النظام الغذائى

كما كشف فرج خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر، طرح ثلاثة أنواع من المكملات الغذائية الجديدة بالاسواق (كبسولات فرافيرو 27 بلس وفرافيرو 18 بلس وفرافيرو 18)، ومخطط توافرها بالمحال التجارية وهي فيروبيلا لبن و فيروبيلا توي وليس بالصيدليات فقط، بداية من منتصف أكتوبر المقبل .

كما أشار الخبير الدوائي، إلي دور الدواء المصري في علاج أنيميا نقص الحديد لدي الحوامل والأطفال، من خلال طرح مكملات غذائية قادرة علي تقليل نسبة الإصابة، منها فرافيرو 27 وفيروبيلا، مشيرا إلي أنه استكمالا لنجاح ديفارت لاب قدمت منتج الاوكسي فري لدعم مناعة الحوامل وتقليل المخاطر التي قد تصيب المرأة الحامل، علي سبيل المثال الإجهاض وتسمم الحمل وقلة وزن الجنين ودخوله الحضانة.

واستعرض فرج، خلال فعاليات المؤتمر الطبي، فيلم تسجيلي عن دعم الجيش الأبيض في معركته لرفع مناعة الأطباء ضد فيروس كورونا، مشيرا إلي قيامها في وقت سابق، بتدشين حملات وطنية للتبرع ودعم مستشفيات العزل المنتشرة بمحافظات مصر.

كما إستعرض فيلم تسجيلي أمريكي، يوضح خروج مصر من حزام الانيميا للمرأة الحامل، مشيرا إلي أهمية وجود شركات وطنية في مجال صناعة الأدوية وخاصة المكملات الغذائية، لافتا إلي دعم القيادة السياسية للشركات المصرية في مجال صناعة الدواء والمكملات الغذائية تحت شعار “صنع في مصر “.

وشهدت الجلسات النقاشية للمؤتمر، حضور كلا من الدكتور محمد ولاء الديب استشاري امراض النساء والعقم، والذي أشار إلى أهمية الكالسيوم للمرأة الحامل، والدكتور شريف جعفر أستاذ أمراض النساء بجامعة الإسكندرية استشاري الحقن المجهري والمناظير الجراحية، والذي تحدث عن تحسين فرص الحمل من خلال الحقن المجهري.